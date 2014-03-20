芝加哥期市：CBOT玉米跟随小麦收低，美元走强增加压力

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，和小麦期货一起下滑，交易商说，因技术性卖盘和美元走强增加市场压力。

5月玉米合约 收低9-1/4美分，报每蒲式耳4.78-1/2美元，接近日内低位，但留守在20日和200日移动均线支撑位之上。

美元兑其他主要货币 继续走高，上日美联储主席叶伦暗示升息可能不像多数人们所想的那么遥远，令全球市场意外。

一名美国农业部官员在日内瓦举行的一次会议上表示，中国近几个月拒收美国转基因玉米后，该国未来的玉米采购成本可能要增加。

美国农业部表示，最新一周出口销售74.58万吨2013/14年美国玉米，略高于市场预期，但无2014/15年玉米出口，逊于市场预估。

美国农业部说，上周中国购买美国玉米，为逾两个月来首次，尽管围绕未获准进口的转基因品种的纠纷仍未解决。

今日CBOT玉米期货成交量预计为181,031口。(完)

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