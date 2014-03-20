芝加哥期市：CBOT玉米跟随小麦收低，美元走强增加压力

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，和小麦期货一起下滑，交易商说，因技术性卖盘和美元走强增加市场压力。
5月玉米合约 收低9-1/4美分，报每蒲式耳4.78-1/2美元，接近日内低位，但留守在20日和200日移动均线支撑位之上。
美元兑其他主要货币 继续走高，上日美联储主席叶伦暗示升息可能不像多数人们所想的那么遥远，令全球市场意外。
一名美国农业部官员在日内瓦举行的一次会议上表示，中国近几个月拒收美国转基因玉米后，该国未来的玉米采购成本可能要增加。
美国农业部表示，最新一周出口销售74.58万吨2013/14年美国玉米，略高于市场预期，但无2014/15年玉米出口，逊于市场预估。
美国农业部说，上周中国购买美国玉米，为逾两个月来首次，尽管围绕未获准进口的转基因品种的纠纷仍未解决。
今日CBOT玉米期货成交量预计为181,031口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。