美国金融：除一家外大型银行均通过美联储年度压力测试

路透华盛顿3月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四表示，美国的大银行有足够的资本储备来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足了最低资本充足率要求。

在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp 外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。

美联储理事塔鲁洛表示，“年度压力测试是美联储评估金融业抵御风险能力的最重要工具，有助于确保最大型金融企业有雄厚的资本储备。”

美联储表示，在压力测试考查的九个季度中，30家银行的累计损失预计为5,010亿美元，其中包括贷款组合的所有损失，以及假想的全球金融市场动荡给六家最大金融企业造成的损失。

在最严峻的压力情景下，30家银行的‘累计一级普通资本比率’降至7.6%。一级普通资本由普通股股本和公积金组成。

美联储称，这表明银行的体质较2009年初金融危机期间大大增强，当时的一级资本比率为5.5%。在最严峻的压力情境下，Zions的一级资本比率降至3.5%，低于最低资本充足率要求。

30家银行均达到了所谓杠杆率要求。在计算杠杆率时，未考虑银行资产风险。

30家银行中，包括Zions在内的12家是首次参加全面压力测试。摩根大通、花旗和摩根士丹利等其余的18家均参加过之前的测试。

美联储将在3月26日宣布哪些银行的派息或股票回购计划被批准。(完)