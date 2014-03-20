美国股市：道琼工业指数收升0.67%，Nasdaq指数上涨0.27%

路透纽约3月20日 - 美国股市周四上涨，此前一系列经济数据直指美国经济持续改善，且投资人再度评估美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话。叶伦周三的言论燃点市场臆测美联储将较预期提早升息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高108.88点，或0.67%，至16,331.05点；标准普尔500指数 上涨11.24点，或0.6%，至1,872.01点；Nasdaq指数 收升11.684点，或0.27%，至4,319.286点。(完)