加拿大股市：收升，因美联储提前升息的暗示推高银行和保险股

路透多伦多3月20日 - 加拿大主要股指周四下滑,金融股领跌,因投资人押注美国利率上升和经济复苏将扶助保险业和银行业。

今日升幅最大的五支股票中四支是金融股,周三美联储的言论使市场臆测美国将较预期提早升息。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

保险商宏利金融(Manulife Financial) 跳涨2.6%,同业Sun Life Financial Inc 升1.7%。

加拿大皇家银行 涨0.5%,加拿大道明银行 升0.4%。