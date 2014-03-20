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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 05:56 BJT

加拿大股市：收升，因美联储提前升息的暗示推高银行和保险股

路透多伦多3月20日 - 加拿大主要股指周四下滑，金融股领跌，因投资人押注美国利率上升和经济复苏将扶助保险业和银行业。

今日升幅最大的五支股票中四支是金融股，周三美联储的言论使市场臆测美国将较预期提早升息。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

保险商宏利金融(Manulife Financial) 跳涨2.6%，同业Sun Life Financial Inc 升1.7%。

加拿大皇家银行 涨0.5%，加拿大道明银行 升0.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升27.79点，或0.19%，报14,361.83点。10大类股半数收高。(完)
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