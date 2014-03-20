加拿大股市：收升，因美联储提前升息的暗示推高银行和保险股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多3月20日 - 加拿大主要股指周四下滑，金融股领跌，因投资人押注美国利率上升和经济复苏将扶助保险业和银行业。
今日升幅最大的五支股票中四支是金融股，周三美联储的言论使市场臆测美国将较预期提早升息。美国是加拿大最大的贸易伙伴。
保险商宏利金融(Manulife Financial) 跳涨2.6%，同业Sun Life Financial Inc 升1.7%。
加拿大皇家银行 涨0.5%，加拿大道明银行 升0.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升27.79点，或0.19%，报14,361.83点。10大类股半数收高。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。