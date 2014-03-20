《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 65.87 -1.24 -1.85 3494879
搜狐 71.70 -1.85 -2.52 554660
网易 63.35 -0.62 -0.97 841112
百度 157.48 -3.10 -1.93 4286276
台湾
台湾积体电路 18.85 -0.03 -0.16 2188134
联电 2.04 -0.02 -0.97 165073
日月光 5.19 -0.02 -0.38 257517
矽品精密 6.51 +0.03 +0.46 656885
和信超媒体 1.57 -0.01 -0.63 276876
友达 3.30 -0.07 -2.08 65067
中华电信 30.44 +0.03 +0.10 29618
台湾国际航电 54.64 +0.18 +0.33 917424
香港
中国移动 42.91 -1.72 -3.85 577321
中国联通 11.97 +0.23 +1.96 133811
中国电信 41.45 +1.10 +2.73 17233
中芯国际 3.96 -0.05 -1.25 56279
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。