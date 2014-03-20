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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 65.87 -1.24 -1.85 3494879

搜狐 71.70 -1.85 -2.52 554660

网易 63.35 -0.62 -0.97 841112

百度 157.48 -3.10 -1.93 4286276

台湾

台湾积体电路 18.85 -0.03 -0.16 2188134

联电 2.04 -0.02 -0.97 165073

日月光 5.19 -0.02 -0.38 257517

矽品精密 6.51 +0.03 +0.46 656885

和信超媒体 1.57 -0.01 -0.63 276876

友达 3.30 -0.07 -2.08 65067

中华电信 30.44 +0.03 +0.10 29618

台湾国际航电 54.64 +0.18 +0.33 917424

香港

中国移动 42.91 -1.72 -3.85 577321

中国联通 11.97 +0.23 +1.96 133811

中国电信 41.45 +1.10 +2.73 17233

中芯国际 3.96 -0.05 -1.25 56279

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)
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