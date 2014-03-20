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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
              
    3月17日当周  

    3月21日(五)  
    暂无重要经济数据公布。 
       
    3月24日当周  
    
    3月24日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    3月25日(二)
    0445  澳洲央行副总裁洛威在悉尼澳洲证券和投资委员会年会上讲话。  
    2245  澳洲央行副总裁洛威在悉尼一场会议上做开场致辞。 
    
    3月26日(三)
    0330  澳洲央行总裁史蒂文斯在香港一场会议上讲话。
    0630  史蒂文斯参加香港一次会议的小组讨论。
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         2月             --       37.7   
            贸易收支(亿新西兰元)                                         --   顺差3.06
            贸易收支(亿新西兰元)                   截至2月的一年         --    顺差3.1
    
    3月27日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    3月28日(五)
    0030  澳洲民间信贷                                   2月             --      +0.4%
    (完)
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