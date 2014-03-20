更新版1-《全球汇市》美元涨至三周高位，此前叶伦暗示的升息时机令人意外

(新增文末收盘表格)

* 叶伦暗示可能在2015年上半年升息

* 美元指数升至三周高点

路透纽约3月20日 - 美元兑一篮子主要货币周四上升至三周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国升息不是多数人士原先所想的那么遥远，令全球市场意外。

美元指数 连升第二日，在周四上涨大约0.2%，报80.190，为2月27日来首见水平。

英镑兑美元 挫至五周低点，而欧元兑美元 自刺穿1.40美元水准后进一步下跌，最新报1.3780美元，下滑0.4%。

在周三下跌超过1%后，日圆兑美元 小涨0.1%，报102.45日圆。

叶伦周三称可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息，这比一些投资者所预期的时间要早。

加拿大丰业银行首次外汇策略师Camilla Sutton说，似乎美联储政策将明显不及欧洲央行、日本央行等央行那么宽松。

“不容忽视的是，叶伦的讲话并没有我们预期的温和，事实上，她讲话的语气对升息时机相对乐观。这对美元有利，且支持我们看淡欧元和日圆的预期，”Sutton说。

今年迄今美元走势不顺，因美国严寒至少暂时令就业增长降温，拖累反映经济更广泛复苏的其他指标。

“从这一刻起，至少是目前而言，将看到美元走强的基调，”加拿大满地可银行策略师Stephen Gallo说。

“是否这涨势将持续将取决于数据是否显示美国经济从天气相关的弱势中反弹，但在下月初下一批美国经济数据出炉前，叶伦的讲话已为美元设定了基调。”

美元兑欧元 升穿在1.3810美元左右的阻力，上涨0.4%，报1.3775美元。

“突然间市场聚光灯重回迥异的全球货币政策前景，照得美元要比欧元亮，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，鉴于强势欧元对经济复苏构成风险，央行准备为18个成员国的经济提供支持。

“欧洲央行发表这些新的温和信号，使欧元特别容易在近期兑美元的跌势中受创，”Manimbo在致客户的报告中表示。

**转折点?**

许多分析师大跌眼镜，因为美元在今年首季没有如预期的上升。美国经济数据疲弱，欧洲央行没有进一步放宽政策，以及大量资金回到南欧国家公债市场的因素，造成美元没有走强。

一些人并不认为叶伦的讲话将是美元是否走强的辩论的分水岭。

“市场有许多人认为美元应该会稳步上涨，”纽约梅隆银行策略师Simon Derrick在周四稍早表示，“但事实是，有其他的事情会发生，主要是某种利差交易。投资人在把握欧元区二线国家收益率高企的机会。我们仍将看到将有12个月的时间投资人利用美元低成本的资金套利。”

瑞郎兑美元 也下跌，此前瑞士央行宣布维持LIBOR利率目标区间在0-0.25%，同时继续维持瑞郎兑欧元1.20的汇价限制。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3778 1.3832 -0.39 +0.24 1.3745

美元/日圆 102.38 102.33 +0.05 -2.77 105.30

欧元/日圆 141.05 141.53 -0.34 -2.48 144.63

美元/瑞郎 0.8837 0.8804 +0.37 -1.02 0.8928

英镑/美元 1.6503 1.6541 -0.23 -0.32 1.6556

美元/加元 1.1239 1.1234 +0.04 +5.83 1.0620

澳元/美元 0.9038 0.9040 -0.02 +1.40 0.8913

欧元/瑞郎 1.2176 1.2182 -0.05 -0.77 1.2271

欧元/英镑 0.8350 0.8369 -0.23 +0.64 0.8297

新西兰元/美元 0.8528 0.8559 -0.36 +3.92 0.8206

美元/挪威克朗 6.0635 6.0336 +0.50 -0.05 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3565 8.3475 +0.11 +0.21 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4135 6.4007 +0.20 -0.36 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.8388 8.8543 -0.18 -0.10 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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