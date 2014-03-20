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货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 07:24 BJT

《综述》美国扩大制裁范围，与普京关系最密切人士上榜

**欧盟比较谨慎**

在欧美试图解决关于制裁方面的分歧之际，奥巴马一周来第二次走在欧洲领导人前面，宣布更加严厉的制裁措施。

虽然波兰和前苏联的一些波罗的海国家一直主张采取强硬立场，但德国、法国和英国等欧盟主要国家都因为强烈的经济原因而比较谨慎。

德国总理梅克尔在柏林对议会表示，欧盟领导人将表明，如果普京得寸进尺，准备好分阶段加大对俄罗斯官员的惩罚力度并实施经济制裁。

“今天和明天的欧盟峰会将清楚表明，如果局势恶化，我们准备随时实施第三阶段的措施。”

一些外交人士认为，她的声明显示含蓄承认失去了克里米亚，只有俄罗斯采取进一步行动破坏乌克兰稳定或者干涉其它国家，才会引发可能导致西方与俄罗斯经济两败俱伤的制裁行动。(完)

(编译 张涛/侯向明；审校 龚芳/李爽)
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