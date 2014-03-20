日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日当周 3月21日(五) 暂无重要经济指标公布。 3月24日当周 3月24日(一) 暂无重要经济指标公布。 3月25日(二) 暂无重要经济指标公布。 3月26日(三) 暂无重要经济指标公布。 3月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 82 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 服务业产出(较前月) -- +0.9% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.8% +1.6% (较上年同期) +0.1% +1.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +1.3% +1.3% 全国整体CPI -- +1.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +0.9% +0.9% 东京地区整体CPI -- +1.1% 2330 日本求才/求职比 2月 1.05 1.04 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +3.2% +4.4% 3月28日(五) 暂无重要经济指标公布。 (完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。