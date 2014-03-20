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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 07:13 BJT

****日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值       
    
    3月17日当周
    
    3月21日(五)
    暂无重要经济指标公布。 
    
    3月24日当周

    3月24日(一)
    暂无重要经济指标公布。 
    
    3月25日(二)
    暂无重要经济指标公布。 
    
    3月26日(三)
    暂无重要经济指标公布。
    
    3月27日(四)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                    4月          --          82
    2300  韩国工业生产(较前月)                          2月          --       +0.1%
                      (较上年同期)                                   --       -3.8%
              服务业产出(较前月)                                     --       +0.9%    
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      2月        +0.8%      +1.6%
                          (较上年同期)                             +0.1%      +1.1%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月        +1.3%      +1.3%
              全国整体CPI                                            --       +1.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)               3月        +0.9%      +0.9%
              东京地区整体CPI                                        --       +1.1%
    2330  日本求才/求职比                               2月         1.05       1.04
                   失业率                                           3.7%       3.7%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                      2月        +3.2%      +4.4%
    
    3月28日(五)
    暂无重要经济指标公布。 (完)
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