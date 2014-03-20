《路透早报》--3月21日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--欧元区1月经常账收支

--意大利1月工业订单、工业销售和2月薪资指数

--英国2月公共部门净借款和收支短差

--欧元区3月消费者信心指数

--加拿大2月消费者物价指数(CPI)

--加拿大1月零售销售

--美国ECRI一周经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与布鲁金斯学会主办的“债务与金融市场的欠缺：一个名义GDP的案例”讨论

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦经济学院系统性风险中心“迈向可持续发展的金融体系”的会议中发表题为“前瞻指引：一时之风还是货币政策未来”的讲话

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会(至3月22日)

以下为欧美市场时段(3月20日下午5:00至3月21日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业和制造业数据改善，楼市表现仍不尽如人意

上周美国初请失业金人数仍在三个月低位附近，3月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，显示美国经济正逐步摆脱近期受严寒天气拖累而出现的疲态。但周四公布的另一项数据显示，楼市重拾力道可能尚需时日。2月成屋销售连跌第二个月，降至一年半低位。数据公布后，美国股市小涨。

详细数据如下：

* 表格：3月15日止当周初请失业金人数为32.0万人，预估为32.5万

* 表格：美国2月成屋销售按月跌0.4%，年率为460万户--NAR

* 美国数据: 费城联邦储备银行3月制造业指数为正9.0，预估为正3.8

* 美国经济：美国2月领先指标上升0.5%，预期为上升0.2%

--美国扩大制裁范围，与普京关系最密切人士上榜

美国总统奥巴马针对克里米亚问题采取进一步行动，对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些长期政治及商业盟友实施个人制裁。签证禁令与资产冻结范围扩大至与普京关系较密切的人士。莫斯科亦宣布对美国高级官员的制裁措施，来反击美国对俄罗斯公民旅游禁令和资产冻结的做法。欧盟领导人在布鲁塞尔召开会议，以加速欧盟对俄罗斯的制裁。官员表示，虽然欧盟将在其制裁名单中增加十余人，并取消欧盟-俄罗斯索契峰会，但欧盟举措对普京的金主打击力度不会像美国那样大。虽然波兰和前苏联的一些波罗的海国家一直主张采取强硬立场，但德国、法国和英国等欧盟主要国家都因为强烈的经济原因而比较谨慎。

由于地缘政治和经济风险上升，标普将俄罗斯评等展望由稳定调降至负面。

--美国除一家外大型银行均通过美联储年度压力测试

美联储表示，美国的大银行有足够的资本储备来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足了最低资本充足率要求。在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。美联储表示，在压力测试考查的九个季度中，30家银行的累计损失预计为5,010亿美元，其中包括贷款组合的所有损失，以及假想的全球金融市场动荡给六家最大金融企业造成的损失。在最严峻的压力情景下，30家银行的‘累计一级普通资本比率’降至7.6%。美联储称，这表明银行的体质较2009年初金融危机期间大大增强，当时的一级资本比率为5.5%。在最严峻的压力情境下，Zions的一级资本比率降至3.5%，低于最低资本充足率要求。30家银行均达到了所谓杠杆率要求。

--欧盟达成协议草案，银行业联盟机制趋于完整

欧盟谈判代表达成一项协议，使欧洲银行业联盟趋于完整，根据协议草案，欧盟将成立一个新机构，负责关闭过于疲弱的欧元区银行，还将成立一个基金，用于支付费用。协议草案包含了妥协方案的细节，这一点得到了参与谈判人士的证实。根据妥协方案，将通过向银行课税，在八年时间内成立一个基金，而不是之前设想的10年时间。第一年可能要求欧盟成员国分担40%的出资。根据该协议，欧洲央行在触发关闭银行方面将起主要作用，让新设立的“解决”机构更难以决定关闭银行，同时限制了成员国政府对此发起挑战。

--欧洲央行执委劳滕施莱格称央行将在条件成熟时开始升息

欧洲央行执委劳滕施莱格称央行将在条件成熟时开始升息，这要取决于经济形势、通胀预期和一些其他的因素，但在这之前一段时间仍将保持低利率或进一步降息。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周四上涨，此前一系列经济数据直指美国经济持续改善，且投资人再度评估美联储主席叶伦的讲话。叶伦周三的言论引发市场臆测美联储将较预期提早升息。与经济成长休戚相关的金融股涨幅居前，标普金融股指数上扬1.7%。

道琼工业指数收高108.88点，或0.67%，至16,331.05点；标准普尔500指数上涨11.24点，或0.6%，至1,872.01点；Nasdaq指数收升11.684点，或0.27%，至4,319.286点。 --欧洲股市扭转早盘頽势，基本收平，此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动强劲，引发市场预计美国经济仍在复苏。分析师仍看好欧股的长期前景。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.06%，报1,305.87点。英国富时100指数收低0.47%，报6,542.44点；德国DAX指数上涨0.21%，报9,296.12点；法国CAC-40指数收涨0.46%，报4,327.91点。 汇市: --美元兑一篮子主要货币上升至三周高位，此前美联储主席叶伦暗示美国升息不是多数人士原先所想的那么遥远，令全球市场意外。

美元指数连升第二日，在周四上涨大约0.2%，报80.190，为2月27日来首见水平。英镑兑美元挫至五周低点，而欧元兑美元自刺穿1.40美元水准后进一步下跌，最新报1.3780美元，下滑0.4%。在周三下跌超过1%后，日圆兑美元小涨0.1%，报102.45日圆。

债市: --美国两年期公债收益率徘徊在六个月高位附近，昨日美联储主席叶伦暗示美联储可能较预期提前升息。叶伦周三的讲话引发市场抛售公债，因投资者担忧美联储可能提前开始调整近零利率政策。

美国10年期公债收益率报2.78%，较周三尾盘的2.77%小升。两年期公债收益率尾盘报0.4319%，略高于周三尾盘的0.424%。五年期公债收益率报1.71%，稍高于周三尾盘的1.7%，也徘徊在周三高位附近。30年期公债价格涨2/32，收益率报3.667%。

--德债收益率触及两周高位，领升多数欧元区公债收益率，此前美联储暗示联储可能较许多人们所想的更早升息。

周三叶伦的讲话拉抬10年期德债收益率升6.5个基点，至1.66%。西班牙10年期公债收益率升4个基点，报3.38%，意大利10年期公债收益率上涨5个基点，报3.44%。葡萄牙公债收益率下滑。 油市: --布兰特原油上涨，因对俄罗斯的制裁为原油市场注入了新的风险溢价，股市走强也提供支撑。美国原油期货在4月合约到期前走低。

布兰特原油升0.60美元，结算价报每桶106.45美元，日高在106.75美元。5月美国原油结算价跌0.27美元，报每桶98.90美元，受累于4月美国原油结算价跌0.94美元，报每桶99.43美元。4月美国原油到期，5月美国原油将在周五成为近月合约。 金属市场: --金价变动不大，受助于在昨日大跌后的低吸买盘。乌克兰地缘政治紧张局势缓和，金价反弹有限。不过分析师表示，尽管近期金价走势疲弱，但地缘政治紧张局势仍将支撑金价。

1857 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,329.84美元，稍早一度跌至1,320.24美元的2月28日来最低。美国COMEX-4月期金结算价跌10.80美元，报每盎司1,330.50美元。 --铜价下滑，回吐上日录得的涨幅，因投资人担忧美国升息将较预期更早的前景，以及忧虑中国信贷紧缩。美元上涨也打压基本金属，使美元计价商品对美国以外的投资人变得更昂贵。