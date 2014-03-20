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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 06:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆或将突破近期交投区间

2236GMT

* 本周在140.75/142.00之间整固

* 由2014年低点形成的趋势线，今日在141.21承压

* 云区顶部在140.96

* 若收在140.90下方，将下看2014年涨势的61.8%回档位139.00/15

* 纽约午盘140.82/141.27区间低点和高点，分别为首道支撑和阻力位

* 图表: link.reuters.com/xur77v　(完)

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