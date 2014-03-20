更新版 1-美国金融：除一家外所有大型银行均通过美联储年度压力测试

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“尽管今日的结果显示几乎所有银行都高于最低资本要求，但我们认为，两至四家银行下周将无法让美联储认可其计划采取的资本行动，”Ryan表示。
对欧洲银行业者进行全面的资产品质评估之后，欧洲监管机构计划今年稍后进行自己的压力测试 。
美联储将在3月26日宣布哪些银行的派息或买回股票计划获得批准。
周四宣布的测试结果假设银行派息保持在当前水准，且不回购股票。
**资本计划推测**
第一批测试结果令人揣测哪几家银行将获准提高股利。在周四的测试结果中，资本比率较低的银行可能有资本计划遭到否决之虞。
在最严峻的压力情境下，Zions的一级资本比率为3.5%，是唯一一家低于最低要求的银行。无法立即取得Zions发言人士的评论。
其他29家银行高于最低要求。但M&T Bank 的一级资本比率相对较低，只有5.9%，美国银行 则为6%。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。