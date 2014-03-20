更新版 1-美国金融：除一家外所有大型银行均通过美联储年度压力测试

“尽管今日的结果显示几乎所有银行都高于最低资本要求，但我们认为，两至四家银行下周将无法让美联储认可其计划采取的资本行动，”Ryan表示。

对欧洲银行业者进行全面的资产品质评估之后，欧洲监管机构计划今年稍后进行自己的压力测试 。

美联储将在3月26日宣布哪些银行的派息或买回股票计划获得批准。

周四宣布的测试结果假设银行派息保持在当前水准，且不回购股票。

**资本计划推测**

第一批测试结果令人揣测哪几家银行将获准提高股利。在周四的测试结果中，资本比率较低的银行可能有资本计划遭到否决之虞。

在最严峻的压力情境下，Zions的一级资本比率为3.5%，是唯一一家低于最低要求的银行。无法立即取得Zions发言人士的评论。

其他29家银行高于最低要求。但M&T Bank 的一级资本比率相对较低，只有5.9%，美国银行 则为6%。