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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 07:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下看下道支撑位

2249GMT

* 收在关键支撑位1.3800/30下方，显示出空头的力道

* 该区域再度构成阻力

* 50-61.8%费波纳奇回档为关键的支撑区域，包含了1.3677-1.3725附近的50日移动均线

* 下个交易日左右或会测试该区域

* 图表:?link.reuters.com/zur77v(完)

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