《汇市简讯》澳元/美元坚挺令人意外

2240GMT

* 澳元/美元周四开盘和收盘在同一点位，即便有负面推动力

* 澳元最终无视欧元/美元跌势、美元/人民币升上6.20以及铜价下跌

* 在0.9000附近有长期投资者买进的传言， 有助支撑价格行动

* 美股上涨激励澳元/美元空头回补

* 本周低点0.8990/85提供支撑，0.8980下方有停止单

* 小时图阻力位0.9050/55，升破该点位将上看9.9080/0.9100(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价