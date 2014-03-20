《全球汇市》美元涨势暂歇，市场静候联储官员讲话寻找更多政策线索

由于日本金融市场今日逢假期休市，亚洲市场交投料清淡。

周五亚洲主要经济数据稀少，但投资者将密切关注中国人民币 走势，人民币兑美元跌至6.2334的一年多低点。

人民币可能录得1992年以来的最大单周跌幅，之前中国央行在上周末把人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

市场担心人民币大幅下挫可能给有外币债务的中国企业造成更大压力。中国经济成长放缓已然令市场忧虑不已。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3778 1.3778 +0.00 +0.24 1.3745

美元/日圆 102.40 102.38 +0.02 -2.75 105.30

欧元/日圆 141.05 141.06 -0.01 -2.54 144.73

美元/瑞郎 0.8835 0.8837 -0.02 -1.04 0.8928

英镑/美元 1.6504 1.6503 +0.01 -0.31 1.6556

美元/加元 1.1239 1.1239 +0.00 +5.83 1.0620

澳元/美元 0.9032 0.9038 -0.07 +1.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8528 0.8528 +0.00 +3.92 0.8206

澳元/日圆 92.470 92.530 -0.06 -1.47 93.850

新西兰元/日圆 87.330 87.310 +0.02 +1.06 86.410

英镑/日圆 169.00 168.96 +0.02 -3.06 174.33

澳元/新西兰元 1.0585 1.0586 -0.01 -2.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价