《全球汇市》美元涨势暂歇，市场静候联储官员讲话寻找更多政策线索

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
由于日本金融市场今日逢假期休市，亚洲市场交投料清淡。
周五亚洲主要经济数据稀少，但投资者将密切关注中国人民币 走势，人民币兑美元跌至6.2334的一年多低点。
人民币可能录得1992年以来的最大单周跌幅，之前中国央行在上周末把人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。
市场担心人民币大幅下挫可能给有外币债务的中国企业造成更大压力。中国经济成长放缓已然令市场忧虑不已。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3778 1.3778 +0.00 +0.24 1.3745
美元/日圆 102.40 102.38 +0.02 -2.75 105.30
欧元/日圆 141.05 141.06 -0.01 -2.54 144.73
美元/瑞郎 0.8835 0.8837 -0.02 -1.04 0.8928
英镑/美元 1.6504 1.6503 +0.01 -0.31 1.6556
美元/加元 1.1239 1.1239 +0.00 +5.83 1.0620
澳元/美元 0.9032 0.9038 -0.07 +1.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8528 0.8528 +0.00 +3.92 0.8206
澳元/日圆 92.470 92.530 -0.06 -1.47 93.850
新西兰元/日圆 87.330 87.310 +0.02 +1.06 86.410
英镑/日圆 169.00 168.96 +0.02 -3.06 174.33
澳元/新西兰元 1.0585 1.0586 -0.01 -2.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉/李爽/王翔琼/侯向明； 审校 王兴亚/郑茵)
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