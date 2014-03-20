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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月21日-3月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 3月17日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    3月21日(五)
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  2月        +0.6%      +0.3%
                                   (较上年同期)                         +0.9%      +1.5%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             1月        +0.7%      -1.8%
    1430  美国ECRI经济领先指标                       3月14日当周          --       133.8
    
    
    * 3月24日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    3月24日(一)
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         2月          --      负0.39
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            3月初值         56.0       57.1
    
    
    3月25日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            3月22日当周          --       +0.7%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          3月22日当周          --       +2.8%
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           1月          --       +0.8%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          1月
                               地区房价指数(较前月)                     +0.7%      +0.8%
                                           (较上年同期)                +13.0%     +13.4%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                       --       -0.1%
    1400  美国消费者信心                                     3月         79.0       78.1
    1400  美国新屋销售年率(万户)                             2月         45.0       46.8
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   3月          --         负6
    
    
    3月26日(三)
     --   美国建筑许可年率(万户)                             2月          --       101.8
    1100  美国抵押贷款市场指数                       3月21日当周          --       369.0
              再融资指数                                                  --     1,528.4
    1230  美国耐久财订单                                     2月        +0.5%      -1.0%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.2%      +1.1%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       -1.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +1.5%
    1343  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              3月初值          --        54.1
    1345  美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            3月初值          --        53.3
    
    
    3月27日(四)
    1230  美国企业获利                                第四季初值          --       +2.4%
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)                   第四季终值        +2.7%      +2.4%
              最终销售                                                  +2.3%      +2.3%
              GDP隐性平减指数                                           +1.6%      +1.6%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       +1.0%
              核心PCE物价指数                                           +1.3%      +1.3%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               3月22日当周          --          32
              四周均值(万人)                                              --        32.7
              续请失业金人数(万人)                   3月15日当周          --       288.9
    1400  美国成屋待完成销售                                 2月        +0.1%      +0.1%
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   3月          --         正4
    
    3月28日(五)
     --   美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                  2月          --       +0.6%
    1230  美国实质个人支出                                   2月          --       +0.4%
              个人所得                                                  +0.3%      +0.3%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
    1355  路透/密西根大学美国消费者信心指数              3月终值         80.7       79.9
                                   现况指数                               --        96.1
                                   预期指数                               --        69.4
    1430  美国ECRI经济领先指标                       3月21日当周          --         --
    (完)
    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 郑茵 审校 张荻)
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