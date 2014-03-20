《中国报摘》--中国证券报3月21日

* 头版头条:

--本周以来，人民币对美元即期汇价 持续单边下跌。分析人士表示，人民币短期内仍有较强下跌压力，本轮人民币急贬预计继续对大宗商品市场、房地产市场乃至股票市场等以人民币计价的资产价格，带来一定冲击。

* 其他:

--据记者了解，当前各地已打响投资“攻坚战”，加大保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域投资力度；有关部门正加快制定推出促消费措施。

--记者从国家发改委召开的企业债券兑付工作座谈会上获悉，在今年约1,000亿元人民币到期和回售的企业债券中，已有200亿元完成兑付工作；而根据各省排查，迄今未发现剩余兑付和回售债券存在偿债风险。

--多位参与监管部门相关讨论会议的专家透露，目前监管层对于互联网金融行业仍持鼓励态度，即将出炉的互联网金融规范文件，将是一个引导发展的规划，绝不会是限制性的监管措施。

--万科 公告称，公司第一大股东华润股份有限公司增持公司A股股份2,640万股，华润同时表示不排除在12个月内继续增持。

--贵州茅台 发布澄清公告称，涉及到与贵州茅台有关的产权改革内容仅是茅台集团层面的初步设想方案，茅台集团尚未有制定具体方案，且未就探讨内容征求过公司的意见。