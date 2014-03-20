《中国报摘》--中国证券报3月21日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--本周以来，人民币对美元即期汇价 持续单边下跌。分析人士表示，人民币短期内仍有较强下跌压力，本轮人民币急贬预计继续对大宗商品市场、房地产市场乃至股票市场等以人民币计价的资产价格，带来一定冲击。
* 其他:
--据记者了解，当前各地已打响投资“攻坚战”，加大保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域投资力度；有关部门正加快制定推出促消费措施。
--记者从国家发改委召开的企业债券兑付工作座谈会上获悉，在今年约1,000亿元人民币到期和回售的企业债券中，已有200亿元完成兑付工作；而根据各省排查，迄今未发现剩余兑付和回售债券存在偿债风险。
--多位参与监管部门相关讨论会议的专家透露，目前监管层对于互联网金融行业仍持鼓励态度，即将出炉的互联网金融规范文件，将是一个引导发展的规划，绝不会是限制性的监管措施。
--万科 公告称，公司第一大股东华润股份有限公司增持公司A股股份2,640万股，华润同时表示不排除在12个月内继续增持。
--贵州茅台 发布澄清公告称，涉及到与贵州茅台有关的产权改革内容仅是茅台集团层面的初步设想方案，茅台集团尚未有制定具体方案，且未就探讨内容征求过公司的意见。
--国家发改委近日发布《天然气基础设施建设与运营管理办法》。该办法鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施，支持天然气基础设施相互连接。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。