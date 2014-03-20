中国个股：万科大股东华润股份斥资约2亿元增持，不排除继续增持可能

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月21日 - 近期中国房地产股持续低迷，国内最大房地产公司--万科 第一大股东华润股份出手增持，增持规模约为2亿元人民币，华润不排除在未来12个月内继续增持万科股票的可能性。
万科 周五公告显示，周三和周四两天，华润股份通过二级市场增持万科A股2,640万股，占总股本的0.24%，增持后华润及其关联公司合计持有万科15%股份。
周三和周四两天，万科徘徊在7.5元上下，最低至7.24元。若按7.5元估算，华润此番增持投入资金量为1.98亿元。
据国内媒体报导，这是华润股份六年来首度增持万科A的股票。今年以来，保利地产 、华侨城 、新湖中宝 等多家房地产公司获得大股东或实际控制人增持。
万科A周四收报7.51元，过去一个月累计上涨2.6%。（完） (发稿 林琦; 审校)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。