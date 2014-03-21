重温稿-《综述》中国上市房企再融资正式开闸，市场化调控进一步兑现

* 上市房地产公司再融资正式开闸

* 有助于提高房企资金利用效率，控制行业风险

* 房地产业调控逐步趋于市场化

* 中国股市中小型地产股涨幅居前

作者 宿泱韫

路透北京3月20日 - 随着中国证监会批准两家房地产公司定向增发融资，因调控而暂停数年的上市房企股权融资正式开闸，将有助于房企拓宽规范的融资渠道，降低融资成本，实现更为良性的发展。

小型房地产开发企业天保基建 和中茵股份 周四分别公告，其定向增发方案获得证监会审核通过，在去年8月以来42家公布增发预案的上市房企中率先获批。两家拟募资资金共计32.654亿元人民币。

在中国个别房企深受资金短缺困扰之际，这一进展传递出明确的政策信号：政府对房地产的调控趋于市场化，在有效控制整体风险的前提下，支持房地产商增加供应能力，让市场规则而非行政之手发挥更大作用。

“该举措一方面预示着房地产调控的思路走向市场化，具备信号作用，另一方面也将有效降低A股地产公司融资成本，拓宽融资渠道，利于行业分化。”中金公司房地产行业分析师宁静鞭在报告中称。

不少分析人士注意到，此次获批的天保基建募投项目是住宅开发项目，并非政府鼓励的保障房项目，这也显示了监管层对房地产融资行为的开放态度。

“从去年8月开始发公告计划再融资，到这个时间点放开，也是在预料之中。”中原集团研究中心总监刘渊表示，“从获批公司公告来看，融资目的是普通房地产开发，不是专门的保障房，利好更为明显。”

尽管周四大盘走势不佳，沪市 收跌1.4%，但地产股指数 跌幅较小，为0.81%，其中中小型地产股表现居前，国兴地产 和京投银泰 涨停，蓝筹股招商地产 亦逆势收升1.14%。

继昨日股价双双涨停后，周四两家公司表现分化，天保基建再涨4.18%，中茵股份收低3.92%。

主要业务在天津市和河北省的天保基建筹资将用于多地住宅项目及补充流动资金，主要在江苏省开展业务的中茵股份资金将全部用于徐州中茵广场项目。

**规范融资控风险**

今年以来多家银行开始收紧房地产相关贷款，让不少开发商同时承受资金成本上升和销售放缓之痛，个别还暴露出严重的资金链问题。此时放开再融资，能在一定程度上多元化房地产融资渠道，“开正门，堵偏门”。

中原的刘渊认为，管理层一方面通过收缩信贷以及非常规渠道，来挤出泡沫，警示市场其中蕴含的风险；一方面开放常规的再融资渠道，让企业通过股权等正常渠道获得融资。

“这一做法不是政府在放（松）房地产，而是在规范这一行业，目的使其健康稳定发展。”他说道。

2010年开始的一轮房地产调控，使得房地产企业在国内的股权类和债权类融资均受阻，银行信贷和信托成为其主要融资渠道，并催生越来越多有实力的房企借道境外市场进行融资。

但近两年监管层对“影子银行”的金融风险愈加警惕，房地产信托也逐渐进入兑付高峰期，今年开年，房地产又未能延续快速增长的局面，前两月销售开始下滑，这让市场对房地产资金问题的担忧与日俱增。

最近浙江一家小型地产公司资金链断裂事件就反映了这一隐忧。浙江兴润置业投资公司及关联企业目前总负债35多亿元人民币，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

评级机构标准普尔及惠誉指出，兴润这类事件未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。

刘渊也认为，此次再融资放开，对于广大未上市小中型房企来说意义不大，他们仍然面临资金压力，而大企业将获得更多机会，今年可能会出现更多兼并收购案。

**市场化调控逐步兑现**

此次再融资开闸，既是延续几年的“限制股权融资”调控措施的退出，也意味着行政之手让位于市场之手的重要一步，被多位业内人士解读为市场化调控逐步兑现。

本届政府在房地产方面的政策立场始终坚持推进保障房建设，解决中低收入群体住房问题；同时弱化此前的行政干预，分城分类施策，对特大城市，中小城市采取不同的调控措施，因地制宜。

“这反映了政府调控思路改变，更多是从增加供应的角度调控地产市场。”易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)的研究员朱一鸣表示。

国泰君安房地产分析师侯丽科等则在报告中称，上市房企再融资实质性开闸，意味着房地产调控方式逐渐向市场化方向转变，强制性行政手段调控可能逐渐淡化。

他们判断，目前国家对房地产调控的政策思路是：一方面通过增加住宅土地供应、优质房企资本市场融资开闸、共有产权房等多样化方式，积极增加市场供给能力。

另一方面在房价上涨压力较大的城市，通过限购等手段抑制投机性购房需求，使市场供求关系逐步恢复平衡，之后强制性的行政调控手段可能逐渐淡化。