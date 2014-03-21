金砖国家：3月20日股汇市收盘纵览

路透3月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1%，至940.70点。
中国股市：沪综指收跌逾1%至两个月新低，对宏观经济担忧升温
中国汇市：人民币兑美元收盘创逾一年低位，短线偏空预期浓重
香港股市：创八个月低点，因美联储或提前升息及中移动财报欠佳
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拉美股市：收高，美国数据令人鼓舞，抵消了对于美国将提早升息的忧虑，推动股市上行。MSCI明晟拉美指数 涨1.32%收在两周高位2,967.38点，为连续第四个交易日上涨。巴西股市Bovespa指数 亦第四日上涨，收高1.53报47,278.48点。
拉美汇市：反弹，受助于美国和哥伦比亚数据
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南非股市：连续第二日收低，追随全球股市跌势，由于投资者预期美国加息将快于预期，令全球股市大跌。指标Top-40绩优股指数 跌0.29%至41,885.37点。综合指数 亦跌0.34%，至46,509.27点。
南非汇市：兰特兑美元触及数周低位，因叶伦讲话提振美元
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印度股市：收低，自本周初创下的纪录高位回落，因担心美国升息将早于预期，削弱高收益新兴市场的吸引力。BSE指数 下跌0.42%报21,740.09点，脱离周二创下的纪录高点22,040.72点。NSE指数 收跌0.63%报6,483.10点，亦从昨天的纪录高点6,574.95点回落。
印度汇市：印度卢比出现将近两个月来最大跌幅，市场忧虑美联储升息快于预期，致使新兴市场资产一蹶不振，不过出口商的美元卖盘令卢比扳回部分跌势。卢比兑美元 收在61.34/35，较周三的60.95/96贬值，跌幅达到0.6%，为1月27日以来最大跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.43%，至1,150.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌1.17%，至629.75点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.68%，至36.380卢布；卢布兑欧元 亦跌0.36%，至50.11卢布。(完)
(整理 郑茵 审校 张荻)