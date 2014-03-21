《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月21日

*工商时报：
--兆丰金控 旗下兆丰国际投信10日开募〞兆丰国际人民币货币市场基金〞，一星期就吸金50亿台币，后续还有元大宝来投信、台新投信等投信准备募集相关基金。
--财政部部长张盛和、金管会主委曾铭宗19日晚间邀八大公股银行、金控董事长、总经理出席会议，席间张盛和、曾铭宗共同宣示，金融业营业税调整到5%、公公并(公股金融机构合并)两大重大政策〞势在必行〞，请各行库、金控董总协助推动，并加强银行、金控内部政策沟通；至于公公并报告，预计7月出炉。
--中华邮政董事长翁文祺表示，位于北市大安区的〞钻石地〞信维邮局，因面积大、地段佳，最快今年将以都更案形式，正式对外招商，初估该案未来建坪可望达1万坪以上，外界预估市值将超过60亿台币。
--根据惠誉信评最新分析，台湾银行业的资本水准偏低、财务杠杆程度高于亚太区，台湾银行业第一类资本(Tier 1)比率9.2%，股东权益/资产比约6.4%，即台湾的银行目前是以6.5元的资本作100元生意，在惠誉亚太区银行财务实力评比中，台湾与大陆同属区域最低。
*经济日报：
--金管会关切金融业恶性杀价，从银行扩及券商，昨日邀集券商公会与多家券商开会，讨论有关各项业务手续费折让甚至不当退佣行为，业界自律与主管机关作为，最终认为业者手续费杀价过低，应予限制广告行销，公会将再研商相关自律措施。
--行政院长江宜桦表示，尽管目前仍有部分声音反对两岸服贸协议，不过，作为负责任的政府，仍应坚定推动。他呼吁，特定政治团体或社会团体不要趁机制造更激烈的社会冲突，藉此赢取个人政治利益，这样做，只会伤害台湾民主。
--台塑四宝(台塑 、南亚 、台化 及台塑化 )宣布，因应越南钢厂2016年投产准备，将再个别增资11.6亿台币作为澳洲矿场开发费用，四大公司总计投资台塑资源公司的金额，从120亿增至166.4亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)