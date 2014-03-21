《台湾重要政经日程》--3月21日

===================今日重要政经消息=============================
3/21(五)
--09:00 立法院院会。
--14:00 APEC创业挑战赛启动记者会。
--14:30 商业总会改选理监事。
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3/24(一)
--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/25(二)
--10:00 台湾经济研究院公布产业景气动向月报。
--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。
3/26(三)
--10:00 元大宝华综合经济研究院公布经济预测展望。
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
3/27(四)
--央行召开第一季全体理监事会议，并宣布利率决策。
3/31(一)
--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。
4/3(四)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市一日。
4/7(一)
--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。
--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。
4/21(一)
*--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(一)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)