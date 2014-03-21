两岸经贸：台湾反服贸人士占据立法院，府院高层寻求解套方案--报载

路透台北3月21日 - 据台湾经济日报周五报导，针对占据立法院的反服贸学生提出的要求，总统马英九、行政院长江宜桦以及立法院长王金平今日上午将会商，寻求恢复国会正常运作，以及维持议场秩序的解决方案。

两岸服务贸易协议已于2013年6月21日签署，在立法院自去年9月会期开始即审查，但由于各界反对声浪一直不小，因此立法院审查的进度并不顺利，已延宕数个月，由上会期拖延至3月开议的本会期。马英九亦数度表态希望服贸能于立法院在本会期过关。

本次立法院服贸协议的审查造成数万名民众上街头，并占领立法院，令议会议事停摆，引发台湾金融市场的动荡，股、债市皆受影响。

台湾政府先前数度呼吁，若服贸不能过关，将损及日后台湾在国际间签订自由贸易协订的进程；此外因韩国与中国的自贸协订进展快速，服贸不过关影响了台湾与中国洽签后续贸易协定的进度，将弱化台湾厂商的竞争力。

本会期开始由于国民党立法委员并不打算服贸逐条审查，有意利用立法院议事规则强行抢关服贸协议，这引发了本次学生的强烈抗争，上万名来自各地的大学生强行进驻立法院，要求服贸逐条逐项审查。

经济日报指出，针对马英九今召集院际协调，抗议学生代表林飞帆昨晚称，马总统、立法院长王金平并未正视群众当面对谈的要求，学生不能接受此等〞密室协商〞。他再度重申诉求，表明愿释出善意等候回应，但若没有得到满意答覆，将会采取进一步行动。

报导称，反服贸学生昨天提出三诉求，要求王金平立即采取必要程序，确定国民党立委张庆忠宣布的决议无效；马总统立即与民众公开对话，退回服贸协议，承诺本会期内通过两岸协议监督条例；在两岸协议监督条例完成立法前，不能与中国大陆协商或签订任何条约。

台湾经济部此前表示，据委托中华经济研究院的评估报告显示，海峡两岸服务贸易协议生效后，估计将使台湾总体实质GDP增加9,700万至1.34亿美元，增加率介于0.025-0.034%之间，贡献尚小。

经济日报并援引总统府发言人李佳霏昨晚转述称，马英九非常关注青年学生们进入立法院议场抗争的情况，以及各界对服贸协议的讨论，也对当前发展的情势相当忧心；他肯定学生们对公共议题的热情与投注，也认同学生们的出发点。