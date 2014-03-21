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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 09:17 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月21日-3月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月21日(五)

布尔萨--土耳其Uludag经济峰会(至3月22日)。发言嘉宾包括：土耳其财长Mehmet Simsek、德国前总统武尔夫(Christian Wulff)以及土耳其副总理Ali Babacan。

孟买--印度央行总裁拉詹出席一学术机构的毕业典礼(0530)。

孟买--印度央行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty在一场活动上发表主题演讲(0530)。

科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策委员会会议。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

3月24日(一)

香港--第17届瑞士信贷亚洲投资年会(至3月28日)。发言者包括新西兰财长英格利希、澳洲央行总裁史蒂文斯、前日本央行总裁白川方明、新西兰央行副总裁Grant Spencer。

新加坡--路透举办的2014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至3月28日)。菲律宾财长Ceasar Purisima将出席。

喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

3月25日(二)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开外国媒体记者会(0300)。

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。

3月26日(三)

暂无重要经济事件。

3月27日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

3月28日(五)

香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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