更新版 2-两岸经贸：台湾府院未能即时回应，反服贸学潮将有进一步行动

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路透台北3月21日 - 台湾反黑箱服贸的学潮运动至今仍在立法院进行中，由于台湾总统府及行政院未能在今日中午前依学生要求提出回应，学生代表表示将有进一步行动。

〞我们将会有进一步的行动...会在(今晚)6点举行记者会说明。〞学生抗议团体发言人黄郁芬说。

黄郁芬稍早并指出，要求立法院长王金平直接宣告立法院内政委员会召集委员张庆忠所做服贸审查送院会存查的决议无效。她称抗议学生也要求总统马英九亲自到场回应人民要求。

台湾总统府上日傍晚发出新闻稿表示，总统马英九、行政院长江宜桦及立法院长王金平今日上午将会商，寻求恢复国会正常运作，以及维持议场秩序的解决方案。

然而该会议今早并未举行，因王金平缺席会议。本地通讯社中央社报导，王金平表达正寻求各党团解决问题共识，总统马英九同意行政与立法院的会商延后办理。

王金平此前签署朝野协商，同意台湾与大陆签署的服贸协议逐条逐项审查。中央社报导王金平发出声明表示，〞总统马英九身为执政党主席，吁请体察时局，倾听民意，促成朝野共识，尽早解决争议，让立法院恢复秩序。〞

台湾在野党--民进党则对总统不能及时回应学生需求感到遗憾。

稍早一名在场内抗议的东吴大学林姓学生对路透表示，〞我们反对少数政治人物滥用权力强行通过协议。〞

两岸服务贸易协议已于2013年6月21日签署，协议在去年9月会期开始送进立法院，但因应在野党举行公听会的要求，实质审查直到上周才在内政委员会展开，但在野党与执政党互相以议事程序杯葛，导致未能有具体进展。

国民党立法院内政委员会召集委员张庆忠在周一傍晚表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查。

此举引发学生及抗议人士不满，在周二晚间冲入立法院占据议场直至现在。

**总统希望6月立法会期结束前过关**

总统马英九此前即数度表态希望服贸能在立法院在本会期过关。

由于服贸协议的审查造成立法院议事停摆及社会对立，也引发台湾金融市场的动荡，股、汇、债市皆受影响。

台股 周线收低约1.27%，台币 周线收低约0.88%，台债市场主要公债殖利率也弹高。

台湾政府先前数度呼吁，若服贸不能过关，将损及日后台湾在国际间签订自由贸易协订的进程；此外因韩国与中国的自贸协订进展快速，服贸不过关影响了台湾与中国洽签后续贸易协定的进度，将弱化台湾厂商的竞争力。

台湾经济日报今日报导，针对马英九今召集院际协调，抗议学生代表林飞帆昨晚称，马总统、立法院长王金平并未正视群众当面对谈的要求，学生不能接受此等〞密室协商〞。他再度重申诉求，表明愿释出善意等候回应，但若没有得到满意答覆，将会采取进一步行动。

报导称，反服贸学生昨天提出三诉求，要求王金平立即采取必要程序，确定国民党立委张庆忠宣布的决议无效；马总统立即与民众公开对话，退回服贸协议，承诺本会期内通过两岸协议监督条例；在两岸协议监督条例完成立法前，不能与中国大陆协商或签订任何条约。

台湾经济部此前表示，据委托中华经济研究院的评估报告显示，海峡两岸服务贸易协议生效后，估计将使台湾总体实质GDP增加9,700万至1.34亿美元，增加率介于0.025-0.034%之间，贡献尚小。

总统府新闻稿则表示，马英九非常关注青年学生们进入立法院议场抗争的情况，以及各界对服贸协议的讨论，也对当前发展的情势相当忧心；他肯定学生们对公共议题的热情与投注，也认同学生们的出发点。