台湾货币市场：短率稳定，下周央行理监事会观察会后声明

* 短率维持稳定

* 国库借款消化部分资金

* 短票发行量略大

记者 林妙容

路透台北3月21日 - 台湾银行间短率周五和近日区间一致。市场资金调度人士指出，整体市场仍偏向宽松，虽然今日有国库借款去化部分资金，加上台币贬值令部分外资汇出，但量能均不足以影响市场的宽松情势，短率仍在底部区徘徊。

市场资金调度人士表示，今日尽管银行间有多有缺，但整体而言资金水位仍高，虽然今日跨季拆款利率见略高的0.46%水准，但都属少数成交，台湾央行的公开操作亦十分平稳，市场预料下周仍将维持本周的稳定态势，至旬底前的利率走势估不至于有太大变化。

〞跨季拆款的利率0.46-0.47%都还是少数，市场资金看起来很平稳。〞一位本地银行交易员表示。

不过下周台湾央行将举行第一季的理监事会，市场预料不会有出乎预料的货币政策变化。不过日前美联储主席叶伦的谈话让市场对美国升息时点的预期提前，货币市场将观察台湾央行的会后声明是否提出中长期的利率指引。但短率料不受影响。

本地时间12:15时，

--台币兑美元 早盘暂收跌3.3分报30.622。

--台湾加权股价指数 跌约0.25%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.388%，上日收0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票发行量稍大**

短票市场方面，票券商指出，周五短票发行量常态性升高，不过银行买气依旧旺盛，短票去化十分顺利，跨季资金调度难度不高，令利率持于此前区间。

〞今天发票量大一点，但需求高涨，所以交投比较热络。〞一位大型票券商交易员说。

票券商交易人士预估，下周五(28日)应是本旬市场最为紧俏的一天，因当日将累积包括周六、周日在内的三天积数，如果28日平稳度过，31日起至旬底的积数调整相对不困难，票券商也等同顺利过关。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行今日存单到期金额3,566.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为9,607.55亿台币，落点分别为周一4,052.3亿、周二996.25亿、周三2,303.2亿、周四2,202.8亿及周五53亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负47亿台币，累计超额准备为负1,399亿台币、加计前期1%的超额准备为负882亿台币。

**RP利率下周升幅料有限**

债券市场附买回(RP)利率持平，惟投信资金略少，是下周季底的最大变数。交易员表示，下周预期季底紧缩效应将发酵，惟先前在交易商已提前因应下，利率料升幅有限。

今日将交割大众银行金融债35亿台币。交易员指出，投信的资金水位有多有少，季底的紧缩因素仍是下周最大的变数。对票券商而言，若是市场资金太少则提高库存、以拆款因应，目前票券商自信仍对资金掌握度很高，利率就算因季底因素走高，预料也会相当有限。

〞投信其实是有多有少，也不是明显大幅走钱，〞一位大型票券商交易员表示。

他们预料，下周就算是利率走高，幅度也会相对有限，证券商的公债附买回利率区间预估在0.55-0.57%，以0.55-0.56%为主；至于公司债方面，则因利率水位较高，区间高位不变，预估区间仍在0.65-0.66%。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，与上日相似。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。