港报财经评论：耶伦加息走漏风声--信报3月21日

耶伦加息走漏风声/ 习广思

港股夹在中外两股力量之间，虽然互相拉扯，但真的如早2日“市评”所讲“惊就有份惊”。同一句话的变调，可以是“跌就有我份，升都无我份”。美股去年上升，港股却在中国拖累下升不起，如今美股调整，A股回落，港股却承受双重压力。如此，当中外股市都在下跌时，港股变成四面楚歌。耶伦加息言论触发亚洲股市下跌；而人民币连连下跌，已跌入大摩所讲的“危险区域”；人行继续进行正回购，收紧姿态没变。欧美大行一致下调中国首季GDP预测，高盛预计只有5%增长；再加上中移动 业绩差，由宏观、货币、政策到业绩，负面阴霾仍未消散。

恒指由汇控 及中移动领军，超卖后可以再超卖，连反弹都乏力，再加上内银跌完再跌，农行 突然在大成交下跌1.3%，恒指失守21,500点，下跌386点，收报21,182点，大市成交额748亿港元。恒指跌穿了2月5日低位，下一个支持位在哪里？到现时为止，市场情绪仍未到极悲观，亦未见恐慌，恐怕未跌完呢！短期来看，下周续有中资蓝筹业绩，继续利淡指数，下周五才期指结算兼季度结。如此看来。大市下周初可能再跌几天，到最后一刻才有粉饰活动。业绩仍是市场主要波动来源，腾讯 绩后有微妙转变，大行不再全面唱淡，即使拆细亦未见散户兴奋，蓝筹拆细多是见顶讯号，大家都小心这变成接火棒游戏；反之，金山 、通达 等绩优股继续上升。

业绩颇多惊吓，比亚迪 藉第一季盈警，高位大散货；但更叫人失望的是中移动，该股跌至67港元，分分钟见海啸价，盈利倒退固然逊色，但最失望应该是派息减少。对一只高息公用股来说，叫人难以接受。有两只股票值得一提：文化中国传播 急涨16%，大概是腾讯散货散得七七八八，随时有机会变成另一只中信21世纪 。汇源果汁 沉寂多时，当年卖盘不成，多少有点意志消沉；再加上行业处整固期，差不多被投资者遗忘。公司去年多番动作，又卖资产又配股，计划产品多元化，在果汁食品之外扩阔产品。公司昨天以1.17亿港元收购三得利，后者主打一些日式“微醉”饮品，在中国内地可谓罕见，昨天股价急升14.8%。

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美元升浪提早出现/ 苏子

由于昨天淩晨美国联储局议息后，主席耶伦已明确指出，联储局将于今年秋季结束QE措施，而由结束QE到首次加息的时间或相距6个月。是次联储局的议息结果最令市场感到意外的是，耶伦已清楚指出美国最快将于明年第二季进入加息周期。市场事前普遍估计美国最少到明年底才有望加息，故目前联储局有机会提前于明年上半年便宣布加息，结果令近期一直表现疲弱的美元重拾活力，美汇指数收市时已成功以大阳烛突破自上月27日的80.58高位向下延伸的短期下降阻力线、10天SMA、20天SMA阻力及80心理关口。由于是次美汇指数的破位是有联储局的利好议息结果配合，故相信美汇指数自近期的79.27低位的反弹浪不会如此快便结束。

原先对美元一直持偏淡的态度，但随着目前联储局已明确指出何时会进入加息周期，成功扫除了市场的不明朗因素，故未来美元势必在加息利好因素支持下受到大量闲资追捧而造好。相信美元的上升浪预料会提前于下季正式出现，美元看好的投资者已不用耐心等待至下半年。早前亦受到美资投行大摩大幅上调欧罗兑美元的预期目标所影响，故相信欧罗兑美元稍后有力再升并可以顺利突破1.4美元心理关口；至于美元仍会多跌一会，最快要到下半年才有望止跌回升。但联储局是次令市场感到意外的议息结果，相信已令不少美元不看好的投资者转軚了。

在美元已有加息预期的利好因素支持下，投资者目前已不宜再对一众非美元货币看得太好了。预料欧罗兑美元稍后有机会下试100天SMA关键支援及上月27日的1.364美元低位支援。一旦失守，预料已确认于本月13日的1.3967美元高位已成为中期重要顶部阻力，随后预料会朝着去年11月的1.3294美元低位迈进。至于早前同样受到加息预期因素支持的纽元兑美元，其利好优势在美息将被调升下会减弱，目前汇价已出现双日转向不利形态，昨天欧洲市亦失守10天SMA支持，故持好仓者宜先行获利回吐。

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