港报财经评论：储局拆龙门，股市陷迷失--经济日报3月21日

储局拆龙门，股市陷迷失/ 林瑞芬

美国联储局不单搬龙门，还拆龙门，加息参考门槛移除，主席耶伦更提出加息时间在停止买债之后约6个月，提前加息的阴霾，恐怕会一直困扰未来一、两个月股市。不利因素又一齐来，腾讯 业绩逊市场预期，中移动 业绩又差于预期，腾讯昨跌1.7%，中移动更大跌3.6%。外有美国加息步伐较预期为早，内有中国信贷风险正局部爆破，投资者对股市的风险胃纳大降。上证综指昨跌1.4%至1,993；而国指跟着跌1.7%至9,203；恒指跌1.8%至21,182；大市成交额748亿港元，资金续离场。

去年以来，息率敏感股已率先回挫，大家都预期美国总有加息的一天，但到又近一步时，难免戒备心更深。耶伦上场后，已急不及待刻划出联储局的部署，虽说还是要睇一大堆经济数据而定。惟由减慢买债，到加息之路愈见缩短，最快可能于2015年上半年度首次加息之下，资金作投资的选择又大为收窄，逐步减持投放股票的比重。在失加息参考门槛下，市场又要时间适应，究竟联储局将怎定加息之路？这即是不明朗乌云，那股市怎样走高！美股目前在相对历史高位，再升空间不多，但下跌浪若来，就麻烦！人民币持续贬值受压，市场正在预防风险。综合中金公司和美银美林的观点来看，今年二季度是金融违约风险爆发可能性较高的时段。

中金公司在年初的年度策略中提到，今年3至5月由于债券到期量大，叠加年报披露期，是负面信用事件的高危期，美银美林引图表认为，今年第二季和第三季是集合信托产品到期的高峰时段。若有违约，也是个大概率。当然，事情发展是失控还是有所控，阿爷目前正密切留意着，有内房出现资不抵债的情况下，中证监本周又放行了房企再融资审核，松手之策。中、美因素都令港股受压，技术上，恒指失守上升轨支持近21,500，展示进一步的弱势，下一个参考支持轨21,000不容有失，不然，在调整浪下，港股仍有一阵子迷失受压，进一步下试20,000点；相信途中也有小阳春，但也是超卖后的反弹。

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坏消息浮现，中电信可反弹/ 余少文

加息阴霾令大市下挫，中国电信 昨日虽逆市上升，但今年面对不少挑战，除了行业竞争，营改增又存在不确定性，惟相信不利消息浮现后，期可见底回升。A股昨日下挫，上证综合指数再失守2,000点，有机会下试早前低位1,974点。而国企指数一度跌穿9,200点，全日跌157点或1.7%，收报9,203点，成交额增加至150亿港元，仍有20%主板H股逆市上升；红筹指数跌58点或1.5%，收报3,946点，成交额59亿港元，中国移动 绩差拖累指数午后急挫。

由于美国加息可能较预期为快，相信会触动新兴市场股市，作为大户提款机的港股一定会受拖累，故国指有机会下试9,000点，然后是去年低位8,640点。但国指过去2年多在9,000至12,000点区间上落，今次只要再守8,600至9,000点，又可挑战12,000点，若然入市吸纳，可以8,600点作止蚀。当然，大市昨日午后跌势加剧，是中移动业绩累街坊，股价昨日大跌3.6%，收报67港元，由于股价低处未算低，持货者要有心理准备股价会跌至60港元。至于中电信去年业绩则符合预期，昨日则逆市升1.3%，收3.19港元。

中电信去年收入升14%至3,216亿人民币，盈利升17%至175亿人民币，每股盈利0.22人民币，末期息9.5港仙，以昨日收市价计算，息率约3厘。其盈利录得双位数增长，原因之一是中国去年底下调中电信和联通 支付予中移动的网间结算费率，但中移动则维持旧有结算费率，在不对等的网间结算费率下，中移动绩差是预期之内，中电信和联通则是受惠者。不过，中电信今年资本开支803亿人民币，若然今年获发FDD制式牌，资本开支会增至900亿人民币，不少开支用于铺设4G网络，也是中国去年调整结算费率的原因，希望中电信和联通能投放更多资源建设4G网络，尤其中国内地研发的TD网络。中电信和联通对推动TD积极性不大，目标在等中国发FDD牌照，故见中电信今年资本开支较去年只微升3亿人民币，又以集中改善网络质素为名，只发展100个城市4G。

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