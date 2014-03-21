《中国大宗商品综述》中国版铁矿石掉期浮出水面，PK新交所为时尚早

作者/李文科

路透北京3月21日 - 中国上海清算交易所本周启动一场旨在保证铁矿石等掉期业务顺利上市的模拟清算竞赛，让中国版铁矿石掉期的模样渐渐浮出水面，令很多不得不去国外做铁矿石掉期的企业和机构燃起希望。

但业内人士指出，中国版铁矿石掉期的上市应该为期不远，但要想挑战新交所的铁矿石掉期估计为时尚早。

在他们看来，中国版铁矿石掉期势必给钢铁相关产业链客户以多层次的套保和风险管理工具，但这个工具是否好用，以及能否用好这个工具目前尚无定论，而交易活跃度应是这一产品上市后面临的首要考验。

上海清算所周三启动航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务模拟比赛，交易标的除已推出的远期运费协议外，还包括以人民币计价和结算的铁矿石和动力煤掉期。模拟交易比赛时间为2014年3月19日至5月16日。

“中国的这个铁矿石掉期，可以说完全仿照的新交所的（铁矿石）掉期，就是把结算由美元换成人民币，...当然指数也不一样。”北京一矿石贸易商人士指出。

他并指出，作为全球最大的铁矿石大国，中国上市铁矿石掉期具有一定的政治意味，能否真正为产业链或者投机客户提供套保或者套利机会还很难说，但在他看来，目前对新加坡铁矿石掉期构不成威胁。

钢之家网站炉料有色部经理陈艳指出，国内有很多客户在参加新交所的铁矿石掉期，如果不同的盘推出来，只要让大家觉得有套利等操作的空间，应该都有可能去参与的。

中国联合钢铁网资深分析师胡艳平亦认为，中国版的铁矿石掉期当然提供了多层次的工具，这从理论上是这样，但实际上最重要的是看企业怎么去操作。国内企业因为体制原因，本身和国外企业相比金融工具利用得会慢一些，“这个关键还是看操作”。

路透获得的模拟比赛手册显示，人民币铁矿石掉期（CIS）以国内铁矿石现货价格指数为标的，并以人民币进行计价和结算，最终结算价格为三家指数或基准价的算术平均值。

上述三家指数或基准价分别为：中联钢发布的中国铁矿石62进口粉矿现货价格指数、北矿所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。上清所已于周二起在其网站公布上述价格指数及其平均值。

文件并显示，人民币动力煤掉期将以环渤海港口动力煤（5,500K）离岸平仓价格为标的。最终结算价格的确定基于秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数。

**PK新交所矿石掉期料为时尚早**

在全球最大的铁矿消费国设立铁矿石掉期产品无疑具有很强大的市场基础，且中国目前很多钢厂和贸易商都在利用新交所的矿石掉期，要想让这些有需求的企业拉回国内却并非易事。

和新交所的铁矿石掉期相比，中国版铁矿石掉期用人民币计价，以国内煤价为标的，并以国内铁矿石指数为最终结算价格。

上述贸易商人士指出，正是上述差异，再加上矿石产业链中最重要的一环，也就是矿石供应商能否认同中国矿石指数，会否参与到掉期交易中来，这些问题让中国版铁矿石掉期能否旗开得胜面临挑战。

”关键还是看这个平台的活跃度会怎么样，活跃度一下子上不来的话可能认可度就比较差一点。”胡艳平指出。

她认为，尽管铁矿石市场形势已发生一些微妙变化，但供方相对来说仍偏强一点，指数的选择而言，一般矿山愿意用什么，买方就用什么，更多的还是双方供需关系地位来决定的。中联钢的矿石指数也有一些钢厂和矿山也在用，但用的不像普氏指数那么普遍。

除了指数问题，汇率风险也是一个现实问题。上述贸易商人士解释称，中国版铁矿石掉期交易是否可以引进海外客户目前尚未确定，而进口铁矿石多用美元计价，以人民币计价的中国版铁矿石掉期进行的套保的话也必须考虑其中的汇率风险，且目前钢厂和矿石都用普氏铁矿石指数来进行结算，国内指数目前的使用范围不及普氏。

而对于投机客户，选择流动好，操作简便的大商所铁矿石期货将是更好的选择，没有必要进入掉期市场。

陈艳强调，国内铁矿石掉期成功与否，关键问题是看这个盘子能不能做起来吧。盯住的指数怎么选取，最终的交易还是要看交易的活跃程度。

“任何一个产品上市的话都得看整个一个规则的合理程度，或者说能不能让更多的人参与进去，或者说设计的时候是不是合理，各方面都会考虑。”她认为。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家能源局称，1-2月，全国全社会用电量累计8,243亿千瓦时，同比增长4.5%，其中2月同比增长13.7%。

--继去年中国版铁矿石期货上市后，国内铁矿石掉期的脚步也渐行渐近。上海清算所周三启动航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务模拟比赛，交易标的除已推出的远期运费协议外，还包括以人民币计价和结算的铁矿石和动力煤掉期。

--中国第三大铜生产商--金川集团，因发生设备故障问题，铜精矿用量减少，宣布部分铜精矿采购遭遇不可抗力。

--上海证券报周三报导，中国能源局牵头制定的新电改方案已经上报国务院。新方案以电网逐步退出售电和大用户直购竞价上网为主线，以及电网的财务和调度两者择其一独立。

--大连商品交易所铁矿石期货 周三完成上市以来的首次交割。1万吨的交割规模虽然不大，但期现价差合理回归，交割流程平稳，标志着全球首个实物交割的铁矿石合约完整地通过了市场检验。

--中国人民日报周四报导称，首个《中国铁矿业中长期发展规划》编制工作近日在北京启动，计划未来10年内，使国产矿比例达到50%以上，结束原料供给高度依赖进口的历史。 （完）