《中国债券市场每日交易备忘》--3月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超60亿元人民币三年期固息债14:00-15:00招标 农发行不超60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标 农发行不超40亿元七年期固息增发债14:00-15:30招标 农发行不超40亿元10年期固息债14:00-15:30招标 山东高速集团15亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和中行主承 西王集团9.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 日照港集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 湖北能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 中国华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和工商银行主承 广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 闽东电力 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和兴业银行主承 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 进出口银行60亿元六个月期贴现金融债140319，参考收益率4.6387% 锦州银行15亿元10年期固息发行人选择权(5+5)二级资本债1420001，票面利率7.00% 江苏金融租赁公司1亿元三年期固息金融债1422002，票面利率6.10% 华融资产管理公司5.2亿元278天期固息ABS 1489002，票面利率6.90% 江西高速公路投资集团30亿元六个月期超短期融资券011470004，票面利率5.30% 南方航空 30亿元六个月期超短融011452001，票面利率5.10% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融011441001，票面利率6.10% 首都机场集团15亿元九个月超短融011465001，票面利率5.30% 华泰证券 20亿元三个月期短融071416005，票面利率4.90% 四川铁路产业投资集团20亿元一年期短期融资券041460022，票面利率6.50% 珠海港控股集团4亿元一年期短融041455009，票面利率6.45% 东营鲁方金属材料公司6亿元一年期短融041464014，票面利率8.30% 绵阳市投资控股(集团)10亿元一年期短融041472003，票面利率6.60% 华北制药 5亿元一年期短融041453038，票面利率6.77% 昆明交通产业股份公司10亿元一年期短融041469012，票面利率6.40% 普天信息产业股份20亿元一年期短融041461010，票面利率5.80% 重庆渝涪高速4亿元一年期短融041453036，票面利率7.25% 新东北电气集团高压开关公司4亿元一年期短融041464013，票面利率7.60% 福建南平高速公路公司5亿元一年期短融041453035，票面利率6.80% 广汇能源 10亿元一年期短融041459014，票面利率7.98% 长沙城市建设投资开发集团15亿元七年期中票101456011，票面利率7.55% 南宁城市建设投资集团15亿元五年期中票101460007，票面利率7.50% 同方股份 8亿元五年期中票101469002，票面利率6.60% 富通集团3亿元三年期中票101451008，票面利率7.60% 合肥华泰集团6亿元三年期中票101464006，票面利率7.80% ============================================================================ 三、缴款： 厦门银行10亿元三年期固息金融债1420005，票面利率6.29% 重庆涪陵新城区开发集团12亿元七年期固息债1480146，票面利率7.89% 财政部280亿元10年期附息国债140005，票面利率4.42% 进出口行70亿元一年期固息债140320，票面利率4.83% 济宁市城建投资18亿元七年期固息债1480139，票面利率7.05% 联合网络通信100亿元九个月期超短期融资券 海大集团 2亿元一年期短期融资券 湘财证券6亿元三个月期短期融资券 重庆市能源投资集团10亿元一年期短融 广田股份 5亿元一年期短融 横店集团19亿元一年期短融 淄博宏达矿业4.4亿元一年期短融 武汉当代科技产业集团4亿元三年期中票 苏州交通投资6亿元五年期中票 江苏汇鸿国际集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国五矿股份20亿元八个月期超短融011361003到期兑付，票面利率4.60% 深圳市广前电力2亿元一年期短融041352008到期兑付，票面利率4.52% 浙江恒逸集团10亿元一年期短融041353016到期兑付，票面利率4.55% 凌云股份 4.5亿元一年期短融041354017到期兑付，票面利率4.52% 中国建筑第二工程局8亿元一年期短融041358026到期兑付，票面利率4.55% 中国吉林森林工业集团7亿元一年期短融041360015到期兑付，票面利率4.55% 中国邮电器材集团4亿元一年期短融041362008到期兑付，票面利率4.55% 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041364008到期兑付，票面利率4.68% 绿地能源集团4亿元一年期短融041369009到期兑付，票面利率4.95% 岚桥集团有限公司4亿元一年期短融041371002到期兑付，票面利率5.20% 华润股份有限公司20亿元三个月期超短融011347004到期兑付，票面利率6.00% 国开行254亿元三年期固息债110215到期兑付，票面利率3.83% 中石油天然气集团100亿元三年期中票1182079到期兑付，票面利率4.48% 广东省粤电集团30亿元三年期中票1182081到期兑付，票面利率4.82% 兖矿集团公司10亿元三年期中票1182086到期兑付，票面利率4.55% 酒泉钢铁公司24亿元三年期中票1182087到期兑付，票面利率5.75% 07国债03 070003付息 07天富债 078006付息 08国债18 080018付息 11供销债 1180068付息 12国开13 120213付息 12汉滨投资债 1280062付息 12佳城投债 1280063付息 12怀化债 1280064付息 12抚顺城投债 1280065付息 12合肥高新债 1280066付息 13农发03 130403付息 13武地产债 1380137付息 13斗山MTN1 1382113付息 13华润药MTN1 1382114付息 13玖龙MTN1 1382115付息 13北国资MTN1 1382116付息 09建发债 098025付息 09芜湖建投债 098030付息 10首旅MTN1 1082048付息 10伊泰MTN1 1082049付息 11中汇集团债 1180069付息 11皖投债 1180070付息 11景德镇国资债 1180071付息 11中铁股MTN1 1182082付息 11杉杉MTN1 1182083付息 12渝南债 1280067付息 12汕头城开债 1280068付息 12黑河城投债 1280069付息 12渝黔江债 1280070付息 12渝李渡债 1280071付息 12江都债 1280072付息 12国开投MTN1 1282071付息 12宁熊猫MTN1 1282072付息 12申通资MTN1 1282073付息 06粤机场债 068011付息 07特别国债03 0700003付息 09津滨投债 098029付息 09普天债 098031付息 09兰城投债 098032付息 09国联债 098033付息 10国投债1 1080036付息 10国投债2 1080037付息 10淮开控债 1080038付息 10临沂城投债 1080039付息 10清控MTN1 1082050付息 10国机MTN1 1082051付息 10诚通MTN1 1082052付息 11国开16 110216付息 11国开17 110217付息 11烟台港债 1180072付息 11中石油MTN2 1182080付息 11广新MTN1 1182084付息 11华润MTN1 1182085付息 11鸿达MTN2 1182088付息 11阳煤MTN2 1182089付息 13国开49 130249付息 13国开50 130250付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国首单实质违约的11超日债 事件，后续进展备受关注。该债券受托管理人中信建投证券公司 最新公告称，将延期举行原定于3月26日召开的上海超日太阳能科技股份有限公司 第一次债权人会议 。 --在*ST超日 公司债出现中国首例债务违约引发市场普遍关注后，央行副行长潘功胜近日表示，在 防范系统性风险的前提下，让一些违约事件顺应市场力量而“自然发生”，有利于强化市场纪律的约束，端正产 品发行者和投资者的行为，同时有利于财富管理市场的健康发展。 --继"超日债"违约风波之后，中国信用债风险备受关注。中国珠海中富实业股份有限公司 周一公告 称，公司预计去年净利将亏损10.8亿元至11.7亿元人民币，公司股票可能被实施退市风险及公司债券可能暂停上 市。 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞； 审校 曹巍浩/李宏薇)