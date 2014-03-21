中国货币市场：短期资金供给充裕隔夜回购明显下行，对跨月态度谨慎

路透上海3月21日 - 机构情绪恢复稳定后，中国银行间资金市场周五早盘短端供给充裕，隔夜回购加权利率跌逾50个基点(bp)，回落至约10个月低位；七天期品种虽未追随隔夜跌势，但也可见加权基础上减点成交，借入难度不大。
交易员认为，此前央行公开市场适时减弱回笼力度，市场紧张情绪得到缓解，短期流动性暂时无碍。唯担忧季末时点可能转紧，融出跨月资金较为谨慎。
华南一银行交易员称，“今天(资金)也比较宽，供给很多。就是能出的，很多都在月内，跨月的不是太好借。”
在资金市场初现紧张迹象后，央行周四公开市场进行了260亿元人民币28天期正回购操作，规模较周二及上周同期均缩减逾七成，利率则继续持平在4.0%。
上海一银行交易员补充说，今日隔夜和七天回购迟至北京时间10点之后才开盘，或显示在短期流动性充裕和月末时点忧虑之间，市场对资金定位不甚明朗，未来几日，要紧密关注开盘价走向。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4976 3.0114 -51.38
七天 3.6019 3.5014 +10.05
14天 3.7805 3.7855 -0.50
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.5050 4.9950 -49.00
七天 3.7300 3.5000 +23.00
14天 4.0700 3.7900 +28.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 3.1000 -59.00
七天 3.5900 3.4800 +11.00
14天 3.8000 3.6500 +15.00
Shibor
其中:隔夜 2.5000 3.0110 -51.10
七天 3.6000 3.4740 +12.60
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)