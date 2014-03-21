中国票据市场：本周转贴利率随资金一度显紧略涨，月末前继续关注流动性

路透上海3月21日 - 受资金面此前出现趋紧迹象影响，中国票据市场转贴利率本周有所上涨。交易员指出，随着季末时点的临近，下周票据买断价格稳中续升的可能性较大。但若流动性尚可，升幅料有限。
本周二央行公开市场正回购维持千亿，加之2月外汇占款增量环比减少，致银行间资金市场紧张苗头初现。不过央行周四正回购即大举减量，随后市场心态渐恢复稳定。
华南一银行交易员表示，转贴价格“这几天有点小幅上涨，主要和资金(一度显紧)挂钩。下周可能会涨，但幅度应该不会太大。”
他并透露，目前六个月左右承兑汇票买断成交价格在年息6.05%-6.1%左右，但出于对季末前涨幅判断的分歧，买卖双方报价差略大。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.8098/5.7107 5.9971/5.8613 6.2300/6.0870
上周五 5.8672/5.7603 6.0195/5.8905 6.2160/6.0660
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变动 -5.74bp/-4.96bp -2.24bp/-2.92bp +1.40bp/+2.10bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6786%，上周五为5.9720%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)