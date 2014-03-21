台湾财政：第二季将发行1,700亿台币公债，10年增额券发行高于预期

路透台北3月21日 - 台湾财政部周五表示，第二季将发行1,700亿台币甲类公债，并将发行500亿台币国库券；6月必要时将不定期发行国库券。
财政部计划在5月增额发行10年券103/6期300亿台币、6月第二次增额发行400亿，若加计第一季发行的400亿台币，合计该期券将发行1,100亿台币，略高于先前国库署与市场的预期。
财政部去年第二季则是发行了1,400亿台币甲类公债，以及450亿台币国库券。
财政部国库署长凌忠嫄曾于日前对路透表示，10年期公债加计两期增额发行公债，总计发行金额以1,000亿台币为上限。
财政部去年底与主要公债交易商召开会议，指出2014年公债发行量仍将逾6,000亿台币，此为台湾政府连续第五年发债量超过6,000亿台币水准。
财政部并在公布今年发债计划时称，10年公债增额次数将由一次增加至两次，全年度规划发行20次公债，其中1月发行三次，2月、5月、6月、7月、10月及11月等6个月各发行两次，其余5个月各发行一次；发行年期分别订为两年(一次)、五年(五次)、10年(六次)、20年(四次)及30年(四次)。
截至2014年2月底止，中央公债未偿还余额为5兆2,973亿台币。
第二季公债发行细节：
期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
103/7 20 350 4月22日 4月25日
103/6R 10 300 5月09日 5月14日
103/8 30 300 5月23日 5月28日
103/6R 10 400 6月13日 6月18日
103/9 5 350 6月24日 6月27日
第二季国库券发行细节：
期别 天期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
财103-5 91 200 3月31日 4月01日
财103-6 28 300 5月08日 5月09日(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)