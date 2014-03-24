《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月24日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京3月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(3月24日-3月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 10年 记账式国债 3/21-3/24 招商银行 153.9 信贷资产支持证券 周一 中国联通公司 100 9个月 超短期融资券 周一 进出口行 70 1年 固息金融债 周一 60 5年 固息增发债 周二 今年第三期增发 国开行 50 3年 固息增发债 周四 今年第一期增发 50 7年 固息增发债 周四 今年第三期增发 农发行 60 3年 固息金融债 周四 60 5年 固息增发债 周四 今年第18期增发 40 7年 固息增发债 周五 今年第九期增发 40 10年 固息金融债 周五 ======================================================================================= 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- -- 0 ===================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 200 上周六(22日) 中石油集团 中期票据 100 上周日(23日) 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 ===================================================================================== (完) (整理 曹巍浩 审校 吴芳)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有