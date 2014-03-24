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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 15:23 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月24日

路透北京3月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月24日-3月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部         280       10年    记账式国债      3/21-3/24
    招商银行       153.9          信贷资产支持证券    周一
     
    中国联通公司   100      9个月   超短期融资券      周一  
    进出口行        70       1年     固息金融债       周一
                    60       5年     固息增发债       周二      今年第三期增发
    国开行          50       3年     固息增发债       周四      今年第一期增发
                    50       7年     固息增发债       周四      今年第三期增发
    农发行          60       3年     固息金融债       周四
                    60       5年     固息增发债       周四      今年第18期增发
                    40       7年     固息增发债       周五      今年第九期增发
                    40      10年     固息金融债       周五
    ======================================================================================= 
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --            --         0
    =====================================================================================
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    国开行         固息金融债        200           上周六(22日)
    中石油集团       中期票据        100           上周日(23日)
                
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================
    (完)

 (整理 曹巍浩  审校 吴芳)
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