《离岸人民币综述》汇率及信用风险双杀，高收益与高等级债冷热两样情

记者 李珊珊

路透香港3月21日 - 人民币骤贬、中国小型企业信用事件接二连三以及美联储（FED）可能提早升息，令中资房地产发行人为主的离岸高收益债券价格纷纷走跌，但国际金融公司（IFC）本周增额发行（reopen）债券却受到欢迎，这反映出高等级及高收益债券短期内将呈现冷热截然不同的行情。

浙江小型房企兴润置业资金链断裂事件，令投资者对于房地产板块的情绪由谨慎看待变为恐慌，中国房企发行人在海外发行的美元债及人民币债券大都受到不同程度的抛压，特别是中小型、主营非一线城市的开发商。

债券交易商指出，美元债投资者对于中国信用风险变化敏感，在利空传出后即转向卖方，并连带拖累点心债价格。而点心高收益债券中，房企占多数，令该类债券表现份外弱势。

不过，IFC本周增发债券仍然获得逾3倍热烈认购，增发利率较票面低5个基点，显然并非所有人民币固定收益产品均失去吸引力。然而，在人民币单边升值预期结束，以及中国今年宏观经济放缓不利企业信用之际，高等级债券表现将优于高收益债券。

“高收益债券沽售压力非常重，有的连bid（买价）都不见，”一中资银行交易员说。

他指出，点心债二级市场流动性不好，不少债券买卖盘报价很宽，＂一成交，价格是半毛钱、半毛钱地往下掉。

近期发行的债券中，总部位于深圳的金地集团 三年期点心债收益率本周升约25基点（BP）。侧重于旅游业的雅居乐 其上月发行的美元债及人民币债券收益率分别弹升约70点及约20基点。

地区型百货营运及房地产商—茂业国际 三年期点心债也在投资者观望下，暂停发行，成为今年第四例询价后暂停发行。

市场人士指出，除了发行人应对信用风险较为脆弱外，该类债券主要投资者多为注重回报的私人银行或避险基金，人民币今年以来贬值将近3%，令整体回报率承压，也让债券下跌时缺乏接手买盘。

人民币兑美元浮动限制本周一起由1%扩大至2%，全周在岸与离岸人民币双双重跌，在岸人民币 收在6.2250，单周跌幅达到1.2%，创下2005年汇改以来最大贬幅。

离岸人民币 尾盘报6.2040，为近一年来最低，单周跌幅亦达0.8%。

市场人士指出，房地产债券卖压较重，除了行业风险外，市场亦担心先前积极在美元市场筹资的中资房地产企业，一旦人民币长期走贬，利息及偿债成本将会上升。

中银香港预估，2014年中国／香港发行人的美元债券发行量将按年增长20%至820亿美元。不过，中资企业再融资需求相对温和，估计债券到期及可赎回约占新债发行量的约24%，可赎回债券中大多数均为中资地产及工业高收益债。

投行巴克莱在一份报告中指出，过去几年人民币稳定升值，令人民币固定收益产品不论是以绝对值或波动度调整后计算，都有相当不错的回报。

“我们过去几个月访谈的客户中，有不少都把CNH视为是具吸引力的信用商品，”巴克莱亚洲信用策略师Krishna Hegde在报告中写道，“但最近一个月这个背景有所改变 。”

“在CNH债券可能出现少见的负回报率，以及人民币预期转向贬值之际，可能导致资金撤出部份CNH债券。”他说。

然而，高等级的债券价格相对平稳，部份甚至见买盘垂青，债券价格逆势上涨。上月以3.65%定价的BP Capital五年期债券，目前买卖盘报价为3.566/3.466%，本周以来跌约5基点。

一外资银行人士指出，人民币资金池向外扩大，愿意在产品中持有人民币的基金及 大型投资者愈来愈多，他们将会首先选择知名度较好以及评级高的债券，这令高等级债券仍受一定买盘青睐。

“这些投资人投资行为大多是重风险高过收益，对他们来说，卡特彼勒、IFC等这些名字的熟悉度一定高于中资企业。”他说。

欲浏览2010至2013年香港离岸人民币业务增长分布，请点选：(link.reuters.com/pat77v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 32,495.9 77

2. 渣打 27,818.1 75

3. 星展 10,415.1 26

4. 法巴 8,288.7 27

5. 中国银行 5,850.0 8

**本周市场动态**

--中国外汇交易中心本周起在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元 直接交易，为第10个人民币直接报价货币对。

--台湾至今年2月底止，银行业累计人民币存款 达2,470.51亿元，较前月成长约15.2%。

--台湾金管会表示，今年原先规划从3月启动金检国内七家银行金融行销部门(TMU)的法人衍生性商品业务，正巧碰上近期人民币波动较大而引起关注，金检预计在1-2个月完成。

--韩国央行官员表示，韩国对巴克莱 韩国当地部门的调查是常规例行调查，与中国三家银行韩国分支的调查无任何关系。韩国稍早调查了中国银行 、中国工商银行 和建设银行 在韩国分支的人民币持仓骤增。

--台湾柜台买卖中心表示，今年宝岛债（人民币债券）发行量预估可新增160亿人民币，年底发行总额朝300亿目标迈进。 （完）