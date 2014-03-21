路透调查：欧洲股市料延续涨势，成新兴市场资金流出的最大赢家

* Euro STOXX 50指数年底前料上涨7.3%

* 德国DAX指数料落后，意大利FTSE MIB指数料冲高

* 投资资金大举流入，企业获利料反弹

路透巴黎3月20日 - 路透调查显示，欧洲股市2014年将延续涨势，随着该地区经济复苏加速，企业获利出现反弹将予以提振，而且全球投资者从新兴市场转战欧洲，也会带来助益。

不过德国DAX指数 将欠佳，部分原因在于其在处境艰难的新兴市场有大量投资。新兴市场货币汇率之前出现大幅波动。

过去一周对37位基金经理和策略师的访问显示，他们预计泛欧STOXX Europe 600指数 今年将涨近8%，年底收官时将达到353点，创六年高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 涨幅料略超6%至3,300点，为五年半高位。

“主要因素将是欧元区GDP增速料达1.1%，每个国家经济都会有所改善，”Intesa Sanpaolo首席分析师Gregorio de Felice表示。

“意大利MIB指数表现将尤其强劲，在连续数年表现逊色后将奋起直追。意大利股市将受益于国内改革加速，即税费下降以及政府削减支出。”

意大利FTSE MIB指标股指 料续升7%，年终收至22,500点。该指数年初以来已涨近11%。

德国DAX指数到年底时将涨约8%，使得今年涨幅达到5%。该指数成分企业在新兴市场有大量曝险，且对俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上的僵局反应最为敏感。

“英国和德国股市已经创纪录高位，其估值不再有吸引力，”法国兴业银行欧洲股市策略部主管Roland Kaloyan表示。“另一方面，法国和二线国家市场仍有一些上行潜能。”

“法国股市应受益于法国政府经济政策最近的大幅调整，意大利政局变动也应支撑该国股市，使其表现优于西班牙股市，”Kaloyan说。

法国CAC 40指数 今年迄今涨约0.3%,年底前料再涨8.6%。

西班牙IBEX指数 年底前将涨逾10%，年初以来已经升近2%。西班牙蓝筹股在拉美国家有大量业务。

整体来说，基金经理和策略师预计欧洲企业获利将反弹，不过整体仍将较2008年峰值低约25%，但据汤森路透Datastream数据，美国获利已经远高于2008年高峰。

过去几年欧洲企业一直在大举削减成本并改善资产负债表，随着欧洲经济复苏，他们将从中获益。Datastream数据显示，2014年他们的获利料增长10.5%。