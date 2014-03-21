《路透晚报》--3月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：一季度宏观经济热度下降，物价满意度有所上升--央行调查

中国人民银行周五公布的今年一季度问卷调查显示，企业家、银行家宏观经济热度指数均较上季有所下降，而居民物价满意指数则有所提高。

--中国证券：优先股管理办法发布，将严格限制可转换优先股发行

中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。

--中国证券：证监会就创业板改革征求意见，推小额定向增发灵活机制

中国证监会周五宣布，就推进深圳创业板改革向社会征求意见。在征求意见稿中，证监会将对创业板公司推出小额灵活的定向增发机制。

--中国能源：前2月全社会用电量同比增4.5%，其中2月增长13.7%--国家能源局

中国国家能源局称，1-2月，全国全社会用电量累计8,243亿千瓦时 ，同比增长4.5%，其中2月同比增长13.7%。今年2月全社会用电量为3,835亿千瓦时。

--中国债市：发改委称未发现企业债今年存在偿债风险

中国国家发改委近日召开企业债券兑付工作座谈会。中国证券报周五引述发改委相关负责人表示，未发现剩余兑付和回售债券存在偿债风险。在今年预估1,000亿元人民币的到期兑付规模中，截至目前已完成兑付约200亿元，未出现偿债违约现象。

--中国金融：财政部规范优先股、永续债等金融工具的会计处理

为贯彻落实《国务院关于开展优先股试点的指导意见》，中国财政部发文规范优先股、永续债等金融工具的会计处理。财政部并表示，随着金融改革的深入和金融创新的发展，未来可能有更多形式的金融工具出现，其会计处理应当适用相关企业会计准则和该规定。

--中国保险：保监会预警保险债权投资计划风险

上海证券报周五报导，中国保监会近日下发内部通知，警示保险债权投资计划四大潜在风险，具体包括：关注部分作为偿债主体的集团母公司的偿债能力不足、关注融资平台风险继续上升以及部分主体债务集中度趋高、发行风险逐步显现的问题。

--中欧贸易：中欧双方已就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致--商务部

中国商务部周五称，中国与欧盟葡萄酒业界已就葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录。中欧无线通讯产品贸易争端也在朝着这个方向努力。

--两岸经贸：台湾府院未能即时回应，反服贸学潮将有进一步行动

台湾反黑箱服贸的学潮运动至今仍在立法院进行中，由于台湾总统府及行政院未能在今日中午前依学生要求提出回应，学生代表表示将有进一步行动。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》资金前景不明朗谨慎情绪犹在，现券震荡IRS跌幅收窄

中国银行间市场周五现券收益率震荡中趋降，交投热情不及上日。交易人士称，因流动性前景及监管层调控态度都未明朗化，机构谨慎情绪犹在，部分交易资金青睐快进快出策略。

--新债招标：中国国开行两期债定位在预期低端，高认购倍数显需求回暖

中国国家开发银行 CHDB.UL 周五上午招标增发的两期固息债，中标收益率均落在此前预测区间低端，投标倍数亦都在3倍之上，央行公开市场正回购减力后，资金面重回宽裕，新债需求也在短暂颓势后回暖。

--《中国信用市场观察》紧财政走向牵引债市

中国债券市场本周延续分化行情，利率债短端收益率整体下行，中长端收益率则是小幅反弹；信用债收益率亦因信用风险事件不断暴露，收益率继续走高，且短端收益率升幅更大，致评级利差继续扩大，期限利差则有所收敛。

【外汇】

--中国汇市：人民币扩大波幅首周跌1.2%创纪录，下周能否见6.30存分歧

在扩大日内波幅后的第五天，人民币兑美元汇率略收涨至6.2250，按收盘价计全周共计贬值1.2%，创出历史上最大周跌幅。但对于下周能否继续走贬从而触及 6.30这一关键点位，市场已产生分歧。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升2.7%创四个月最大涨幅，金融地产股领涨

中国股市沪综指周五收升2.7%，创四个月最大单日涨幅。分析师指出，房地产企业再融资获放行，午后市场传言优先股即将启动等利好因素，令近日相对低迷的金融地产股借机反弹，带动大盘重返2,000点整数关口之上。

--《技术分析》中国股市沪综指弹幅有限，整体仍维持震荡

中国股市沪综指 .SSEC 本周在2,000点附近震荡拉锯，盘面显示，为避免股指有效下破2,000点造成技术面严重恶化，有护盘资金全力拉抬银行、地产等权重股以固守该位，周五的单日大涨有一步到位之嫌，继续弹升料幅度有限。

--中国期货：华南期货主动停业，因涉及诉讼银行账号被冻结

中国小型期货公司--华南期货经纪公司因牵涉一起诉讼案件，部分银行帐号被法院冻结，公司周四起主动停业，停止期货经纪业务，不再接受客户开新仓指令。

--中港股业绩：中石油去年净利增长12%符预期，控制开支以提升效益

中国最大油气生产商--中国石油 0857.HK 601857.SS 去年录得符合预期的12%盈利增长，主要得益于国内汽柴油和天然气价提升，未来面对中国调结构的经济转型模式，公司将控制资本开支以提升效益。

--中国个股：万科大股东华润股份斥资约2亿元增持，不排除继续增持可能

近期中国房地产股持续低迷，国内最大房地产公司--万科 000002.SZ 第一大股东华润股份出手增持，增持规模约为2亿元人民币，华润不排除在未来12个月内继续增持万科股票的可能性。

--香港个股：和黄称淡马锡将以440亿港元认购屈臣氏24.95%权益，拟派特别股息

亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 0013.HK 周五宣布，新加坡淡马锡 TEM.UL 将认购屈臣氏控股的24.95%权益，总代价约440亿港元；待交易完成后，和黄将向股东派发每股7港元之特别股息，余额将作为公司的营运资本。

--《中国大宗商品综述》中国版铁矿石掉期浮出水面，PK新交所为时尚早

中国上海清算交易所本周启动一场旨在保证铁矿石等掉期业务顺利上市的模拟清算竞赛，让中国版铁矿石掉期的模样渐渐浮出水面，令很多不得不去国外做铁矿石掉期的企业和机构燃起希望。

--《综述》中国上市房企再融资正式开闸，市场化调控进一步兑现