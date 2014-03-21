韩国汇市：韩元跌至六周低位，因美元全线上扬

台湾股市：跟随亚股微收低，惟大盘已出现企图止跌讯号

路透台北4月20日 - 台湾股市周四收微跌；分析师表示，今天台股随亚股于平盘附近狭 幅波动，惟盘中已出现止跌的讯号，尤其是电子股表现相对较强；其中，台积电 、鸿海 及大立光 等大型权值股均收升。 台湾加权股价指数 收跌0.08%，至9,632.69点；今日成交初值 为775. 90亿台币，上交易日修正后为882.31亿。 〞大盘开始有点在尝试止跌，但关键还是在电子股，接下来就是看什么时候可以收复季 线，季线不能跌破太久。〞兆丰国际投顾一不愿具名分析师说。 他说，今天盘中电子指数 最低至395点附近即止跌，代表大盘已试着止跌；不过 ，原物料和传产股走势依旧偏弱；另近期呈弱势的金融股亦在跌深后呈弱势的反弹。 他表示，市场担忧第一季汇损问题，近期大盘藉地缘政治及欧洲大选等议题拉低，周三 更是跌破季线；短线观察重点在何时收复季线，〞季线不要跌破太久，如果一直站不回去， 整个多头压力更大。〞 日盛投顾