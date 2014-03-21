韩国汇市：韩元跌至六周低位，因美元全线上扬

路透首尔3月21日 - 韩元周五早盘连续第四日下跌，并触及逾六周低点，在美联储主席叶伦暗示升息时间早于预期后，美元连续第二天上扬，令韩元承压。
0230GMT，韩元兑美元 报1,079.0，较周四此间市场收盘1,076.2跌0.3%。
开盘后不久韩元一度低见1,080.5，为2月5日以来最低，但市场人士称，当地出口商抛售美元很快限制了跌势。
“今天的走势将取决于本土出口商和离岸投资者之间的拉锯战结果如何，”一银行交易员表示。
美元连续第二日全线上扬，之前叶伦讲话暗示美国可能在2015年上半年开始加息，远比许多人之前预期的要早。
“除了美元全线上扬和人民币疲软 外，鲜有催化因素可以进一步打压韩元，”大信证券外汇分析师Hong Seok-chan在写给客户的报告中指出。
Hong还表示，目前韩元跌势可能在1,080水准受限。
韩国综合股价指数 升0.6%。
6月三年期公债期货 小跌0.03至105.71点。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,079.0 1,076.2
日圆/韩元 10.5393/463 10.5085
韩国公债期货* 105.71 105.74
韩国综合股价指数 1,931.31 1,919.52
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 李爽 审校 张荻)