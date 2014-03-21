台湾汇市：台币盘初小贬，关注人民币走势与反服贸抗议后续

路透台北3月21日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易续贬。交易员表示，市场仍高度关注人民币走势，以及忧心反服贸学运的后续发展，台币在利空罩顶环境下持续偏弱。
汇银人士表示，在连续重贬两天后，今日早盘交易并不热络，买卖报价不连续。盘面上见到本地银行的美元买盘，但外资反而不明显。盘中将观察总统府对恢复国会运作的协调结果，以及抗议群众的反应。此外，也要关注人民币/美元是否继续贬向6.25价位。预估今日实质成交区间将在30.550-30.700。
〞人民币若续贬到6.25，台币就会跌到30.70。〞一位外商银行交易员表示。
另一本地银行交易员则称，要观察台股的后续走势，外资已经连续卖超台股两天。若今日反服贸抗议情势恶化，台股走势可能更加疲弱，外资恐会加速外逃。
外资于周三台股期指结算后，对台股操作出现由多转空的态度。除已在现货共卖超58.24亿外，据经济日报报导，外资周四在期货净多单也大减8,394口，创去年8月以来单日多单减码最高纪录。
人民币兑美元即期 周四盘中及收盘均创出一年多低位，在周一起开始扩大波幅后出现“四连跌”。本地时间10:55报6.2271。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.600-30.638，上日台币实质交易区间主要在30.509-30.549。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币转为微幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.595/30.605左右，上日纽约盘收在30.672。
针对占据立法院的反服贸学生提出的要求，台湾总统府上日稍晚发布新闻稿表示，总统马英九、行政院长江宜桦以及立法院长王金平周五上午将会商，寻求恢复国会正常运作，以及维持议场秩序的解决方案。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.550-30.700
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)