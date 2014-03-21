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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 11:53 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行两期债定位在预期低端，高认购倍数显需求回暖

* 国开行两期增发债定位在预期区间低端

* 投标倍数均在3倍之上

* 资金面重回宽裕，新债需求回暖 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月21日 - 中国国家开发银行 周五上午招标增发的两期固息债，中标收益率均落在此前预测区间低端，投标倍数亦都在3倍之上，央行公开市场正回购减力后，资金面重回宽裕，新债需求也在短暂颓势后回暖。

市场人士并指出，尽管市场情绪明显好转，但因二级市场券价反弹仍显犹豫，机构投标策略仍不敢太激进，今日新债定位也仅稍低于现券。

业内人士稍早透露，国开行 上午招标的三年期增发债，加权中标收益率为5.1727%，稍低于市场预测均值5.20%；同时招标的七年期增发债加权中标收益率为5.5010%，亦较预测均值5.52%略低。

上海一银行交易员称，“还算不错了，（中标收益率）比二级低点，倍数很好啊， 今天本来IRS还有点想反弹，被这个结果又压下来了。”

业内人士并透露，三年期和七年期品种边际中标收益率分别为5.1858%和5.5156%，投标倍数各为3.55倍和3.00倍。

周四稍晚更新的银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期品种最新收益率分别为5.2471%和5.5328%。

本次增发的标的券，剩余期限约2.82年的140201券 最新成交对应收益率为5.21%；剩余期限约6.83年的140203券 最新成交对应收益率为5.53%。

该两期债分别为今年第一期三年品种 以及今年第三期七年品种 增发债，均采用多重价格(美国式)招标方式。

今日新债具体发行条款如下：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 3月27日

起息日 1月14日

分销期 3月24日-27日

上市日 4月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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