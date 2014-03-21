中国债市动态：流动性相对宽松现券持稳，买盘多集中在中短端

路透上海3月21日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡持稳。交易员指出，央行公开市场释放暖意后，流动性相对宽裕，现券买盘主要集中在中短端，而受季末因素等压制，导致总体交投一般，不算很活跃。
“短的，1-5年的，利率信用(成交)都还行，利率债收益率变得不多，短融(收益率)可能还稍微有点向上。”上海一大型券商交易员称。
他表示，虽然周四央行正回购回笼量明显缩减，但资金面最宽裕的时段应已过去，“资金要回归中性，现券大上大下都比较难，后面看经济数据吧。”
在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。
上海另一券商交易员则指出，一级供给正在增多，资金也不复前期泛滥状态，“目前来看，不用着急吧，经过去年以后，今年大家心态都不是很好，赚点钱就跑。”
一级市场上，国开行早间招标的两期新债收益率略低于预期，交易员表示，该债需求尚可，但考虑手续费返还等因素后，其收益定位中性，目前对现券二级走势影响不大。
国开行 周五上午招标增发的两期固息债，中标收益率均落在此前预测区间低端，投标倍数亦都在3倍之上；市场人士并指出，尽管市场情绪明显好转，但因二级市场券价反弹仍显犹豫，机构投标策略仍不敢太激进，今日新债定位也仅稍低于现券。
银行间资金市场周四早盘隔夜回购利率 大跌，最新加权均价报2.4989%，较上日跌逾50bp，七天 则持稳在3.50%附近。
剩余期限约2.98年的固息国债140004券最新双边报价收益率 为3.87%/3.80，上日尾盘为3.88%/3.80%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.728元，较上日结算价涨0.1元，或0.11%。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 黄凯)