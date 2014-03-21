路透基点：人民币走贬预期心理有利提升点心贷款魅力--RLPC

路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，银行贷款业务人士指出，对于人民币走贬的预期心理，将促使中国内地借款机构在境外市场寻求成本较低资金时，转向筹办人民币贷款，而非美元贷款，这将有利于提振境外人民币贷款市场。
今年以来最大一笔境外人民币贷款(点心贷款)--中国环球租赁的20亿元人民币(3.21亿美元)三年期境外融资--本周展开筹组，而人民币兑美元近日亦跌至逾11个月低位。
一名参与中国环球租赁贷款的银行业人士表示，在人民币走弱的环境下，人民币借款可以减少汇兑风险，借款户也省掉将境外资金由美元换成本币的麻烦。“毕竟，他们在中国内地需要的是人民币，不是美元，”这名银行人士称。
近几年愈来愈多中国企业前往境外市场寻求成本较低的贷款，但多数是以美元筹资，而非人民币。根据汤森路透基点资料，2013年时，中国企业在香港筹办的美元贷款高达560亿美元，人民币贷款仅46亿元人民币(7.39亿美元)。
一些市场观察人士指出，人民币升值是阻碍点心贷款成长的主要因素之一。
人民币兑美元自2010年以来每年升值。但今年中国人行主导人民币走贬，打击单边押注人民币升值的热钱，3月17日起人民币兑美元汇价的每日波幅，由中间价上下1%扩大至2%，之后人民币跌势加剧。
另一方面，美元及人民币贷款的定价在境外市场都较低。根据汤森路透基点资料，2013年，香港的美元贷款定价大约比中国内地便宜30个基点。
以德益齐租赁(中国)为例，目前公司正在筹办一笔10亿元人民币三年期境内定期贷款，利率约为中国人行基准利率的95%。中国人行1-3年期基准利率为6.15%。
在境外市场上，中国环球租赁的20亿元人民币三年期定期贷款利率为三个月香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)加码240个基点。3月20日时，三个月期CNY Hibor为2.33%。(完)