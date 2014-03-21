中国汇市：人民币早盘保持弱势，市场对能否见6.30产生意见分歧

路透香港3月21日 - 在扩大波幅后的第五日，人民币早盘仍大致保持跌势，即期CNY-CFXS一度触及6.2370，为一年多来的最低价。但对于下周能否继续走贬从而触及6.30这一关键点位，市场已产生分歧。

一部分观点认为央行仍会一鼓作气追击穷寇，将人民币贬至结构性产品认输出局的6.30；但也有观点认为，目前人民币的波动率已到高位，显示市场对人民币走贬的风险已充分认识，因此，为了不形成贬值预期，央行更倾向于在此区间维持小幅波动。

但值得关注的是，离岸人民币即期 价格已率先企稳，目前报6.2035，与境内相差200个bp，这一方面显示套利盘仍有利可为，也显示境外对人民币贬值幅度有自己的看法。

“我觉得onshore市场已经差不多，至少offshore已经稳住了，最多下周摸到6.25左右。”一家香港银行的外汇交易员称。

但也有境内大行交易员表示，盘面来看，今天的6.2200-6.2370之间并未见明显的恐慌盘杀出，套利交易盘仍在抵抗，也意味着央行教训套利者的目的并未达到，“不排除下周到6.30的可能。”

根据几家外资投行的报告，约有300亿美元左右套利人民币的结构性产品堆积在6.22-6.25左右，如果人民币贬到此位置，将有大量止损盘涌出。

上述中资行的交易员称，离岸市场应该更能反应市场对人民币的预期，毕竟央行目前还撑控着中间价，从而实现对汇率的干预。目前这200个bp的不同，也说明境外对人民币持续看贬不是太认同。

“但央行无疑是成功的，毕竟波动率（VOL）已大幅上升，显示市场对人民币未来的波动风险明显提升，短期参与套利交易的资金会有所顾虑。”他称。

根据路透报价显示，USD/CNH波动率的各期限报价普升，目前一年期 为3.250/3.550%，此波人民币贬值前，该报价一直盘踞在2.5%左右。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2250/2293，已较上日尾盘缩减跌幅。 北京时间12:45，香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2042/54元

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）