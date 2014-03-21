《中国债市每日综述》资金前景不明朗谨慎情绪犹在，现券震荡IRS跌幅收窄

* 现券收益率震荡中趋降，交投热情回落

* 利率互换降幅更明显，但亦不如上日

* 流动性前景不明，机构谨慎情绪犹在

* 下周近季末，关注央行应对资金面态度

路透北京3月21日 - 中国银行间市场周五现券收益率震荡中趋降，交投热情不及上日。交易人士称，因流动性前景及监管层调控态度都未明朗化，机构谨慎情绪犹在，部分交易资金青睐快进快出策略。

相较现券，今日利率互换(IRS) 的回落更明显，但亦不如周四的跌幅。下周将进入季末时点，资金面如果出现波动，央行的应对态度备受关注。

”现券比较纠结，交投没有特别活跃，资金比较松，早盘(现券)收益率稍微下去一点点，不过后来又回来一些。“上海一银行交易员称。

他并指出，下周将更临近季末，此前市场预期资金利率有上行压力，虽然已现反弹，但未来续升空间还有多大，还不好说。因预期不够明朗，其更青睐快进快出的策略。

一券商交易员认为，经历去年的行情，在季末等季节性时点时，市场容易偏悲观；但他乐观地预期，若资金出现波动，央行还将如本周一样，迅速反应稳定人心。

中国人民银行公开市场周四正回购操作明显缩量。市场人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

剩余期限约2.8219年的固息国开债140201券 最新成交对应收益率5.19%，上日尾盘为5.20%。

中国国家发展和改革委员会近日召开企业债券兑付工作座谈会。中国证券报周五引述发改委相关负责人表示，未发现剩余兑付和回售债券存在偿债风险。在今年预估1,000亿元人民币的到期兑付规模中，截至目前已完成兑付约200亿元，未出现偿债违约现象。

上述券商交易员称，违约风险将是今年挥之不去的一个话题，超日只是个开始，只是还不知道下一个会是谁，”还是关注城投多一些，另外我们现在不拿评级太低的信用债。“

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.654元，较上日结算价涨0.026元，或0.03%。

**短期资金供给充裕隔夜利率大跌**

中国银行间资金市场周五短端供给充裕，隔夜回购加权利率跌逾50个基点(bp)；七天期品种虽未追随隔夜跌势，但也可见加权基础上减点成交，借入难度不大。

交易员认为，此前央行公开市场适时减弱回笼力度，市场紧张情绪得到缓解，短期流动性暂时无碍。唯担忧季末时点可能转紧，融出跨月资金较为谨慎。

华南一银行交易员称，“今天(资金)也比较宽，供给很多。就是能出的，很多都在月内，跨月的不是太好借。”

上海一银行交易员补充说，今日隔夜和七天回购迟至北京时间10点之后才开盘，或显示在短期流动性充裕和月末时点忧虑之间，市场对资金定位不甚明朗，未来几日，要紧密关注开盘价走向。

北京时间16:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4850 3.0114 -52.64

七天 3.5668 3.5014 +6.54

14天 3.8037 3.7855 +1.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.8350 4.9950 -16.00

七天 3.9400 3.5000 +44.00

14天 4.1100 3.7900 +32.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 3.1000 -59.00

七天 3.5900 3.4800 +11.00

14天 3.8000 3.6500 +15.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 3.0110 -51.10

七天 3.6000 3.4740 +12.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00