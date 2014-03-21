《中国信用市场观察》紧财政走向牵引债市

作者 徐永

路透上海3月21日 - 中国债券市场本周延续分化行情，利率债短端收益率整体下行，中长端收益率则是小幅反弹；信用债收益率亦因信用风险事件不断暴露，收益率继续走高，且短端收益率升幅更大，致评级利差继续扩大，期限利差则有所收敛。

10年期国债和1年期的期限利差本周已经超过140个BP，进入历史3/4分位，由于收益率曲线继续陡峭化，市场近期对其陡峭化走势的可持续性及平坦化回归方式，也是多空分歧加大。

多方看弱基本面，认为收益率曲线平坦化的方式，是中长端利率债收益率的下行；空方则基本认为基本面问题不大，流动性最宽松的时期已经过去，短端收益率面临上行。

由于短端收益率走势跟随流动性和货币政策，中长端跟踪基本面，收益率曲线的不同表现，可以代表不同的货币政策和财政政策组合，我们倾向认为目前的走势，是年初紧财政调控之手，对基本面的一次压力测试。

这种试探工具不仅包括今年财政支出及固定资产投资增速的下降，可能也包括基本面下行期间顺势而为的人民币汇率贬值。

中国1-2月全国财政支出同比增长6%，低于去年全年10.9%的水平；1-2月固定资产投资同比增长17.9%，也低于去年全年19.6%的水平；这致使前两个月工业增加值增速等指标大幅下降。

货币政策扮演了对冲的角色，比如投资增速及信用投放的下滑，贷款信用创造存款的规模下滑，降低了对准备金缴存的需求，减少对超额准备金的消耗，流动性整体较为宽松，公开市场则基本进行了回笼的紧平衡操作。

路透数据显示，年初至今公开市场操作净回笼资金4,260亿元人民币。

这种紧财政+宽流动性+紧货币政策的组合，可以解释短端利率债的收益率下行，但对中长端利率却略显解释不足，原因可能在于市场对政府降速经济的决心信心不足。

比如3月初较弱经济数据出炉后，市场关于降准和保增长的预期就急剧升温。

特别是，无论投资下滑还是汇率贬值，除了受调控地在目标区间进行，也不排除后续走势超预期的可能，伴随美联储加息预期提前及QE退出，更加剧了市场对经济可能失速的怀疑。

比如汇率近两周在央行干预迹象不明显的情况下，已经突破6.23关口，较年初所创的历史高点6.04附近位置跌幅超过3%，大大超过中间价同期的跌幅。

事实上，本周中国国务院总理李克强主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，就被不少市场人士解读为新一轮保增长措施即将出台。

政府“会怎么做”市场无法确切揣测，但“应该怎么做”似乎还是方向比较明确。

一般而言，市场习惯将当年固定资产投资作为投入，将当年GDP绝对新增作为产出，计算投入产出效率，而这种算法会发现，固定资产对基本面的拉动作用，已经从2002年的3：1，上升至2013年的9：1。

投资拉动的边际效应在下降，政府进行结构调整的必要性不言自明。年初至今的紧财政政策算是一个好的开头，不过大国治理的复杂性向来不是简单的事情。

目前是否会启动稳增长措施尚待更加清晰的信号，投资户对中长端利率债估计仍然会持续一段观望，不过从票息优势来看，不排除投资户会陆续进场，事实上本周的10年国债招标，中标利率就明显低于预期。