主要国家经济指标预测--3月24日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透3月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月24日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 49.8 49.7 Markit服务业PMI 47.5 47.2 Markit综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 54.6 54.8 Markit服务业PMI 55.5 55.9 Markit综合PMI -- 56.4 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 53.0 53.2 Markit服务业PMI 52.6 52.6 Markit综合PMI 53.3 53.3 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 -- 负0.39 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 56.5 57.1 3月24日-4月4日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +9.4% 附：主要国家3月20日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 盈余64 -- (经季节调整)(亿欧元) 盈余253 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流入122 -- 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 1月 +4.8% -- 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) +2.6% -- 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 1月 +1.2% -- 工业销售(较上年同期)(经工作日调整) +3.0% -- 0900 意大利薪资指数(较上月) 2月 +0.1% -- (较上年同期) +1.4% -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 正74.78 正85.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余2.04 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.8% +0.6% (较上年同期) +1.1% +0.9% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +1.3% +0.7% 1500 欧元区消费者信心指数 3月 负9.3 负12.40 (完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。