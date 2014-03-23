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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 06:59 BJT

****主要国家经济指标预测--3月24日****

路透3月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
    3月24日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值 
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值        49.8       49.7
                Markit服务业PMI                                        47.5       47.2
                Markit综合PMI                                           --        47.9
    0830  德国Markit制造业PMI                           3月初值        54.6       54.8
                Markit服务业PMI                                        55.5       55.9
                Markit综合PMI                                           --        56.4
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         3月初值        53.0       53.2
                  Markit服务业PMI                                      52.6       52.6
                  Markit综合PMI                                        53.3       53.3
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                        2月         --      负0.39
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值        56.5       57.1
    
    3月24日-4月4日
    0700 英国Nationwide房价指数(较前月)                  3月            --       +0.6%
                               (较上年同期)                             --       +9.4%
    
    附：主要国家3月20日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值        预估值
    0900   欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)        1月         盈余64          --        
                              (经季节调整)(亿欧元)                  盈余253          --        
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                  流入122          --         
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)            1月          +4.8%          --         
 
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                  +2.6%          --         
 
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)            1月          +1.2%          --         
 
                  工业销售(较上年同期)(经工作日调整)                  +3.0%          --         
 
    0900   意大利薪资指数(较上月)                        2月          +0.1%          --         
 
                     (较上年同期)                                     +1.4%          --         
 
    0930   英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              2月        正74.78       正85.5        
               公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                     盈余2.04          --      
    1230   加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             2月          +0.8%         +0.6%       
  
                                    (较上年同期)                      +1.1%         +0.9%       
  
    1230   加拿大零售销售(较前月)                        1月          +1.3%         +0.7%       
  
    1500   欧元区消费者信心指数                          3月          负9.3       负12.40 (完)
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