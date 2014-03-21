路透基点：来宝集团将委托18家牵头行安排15亿美元循环贷款--RLPC

路透香港3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，来宝集团即将委任18家银行安排15亿美元364天期循环贷款，用于再融资。

据消息人士指出，来宝集团已发出正式委任书，但委任书尚未由18家牵头行兼簿记行(MLAB)签署。

这18家银行包括：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、美银美林、三菱东京UFJ银行、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰银行、荷兰ING银行、摩根大通、莱斯银行、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行及大华银行。

这18家受邀参与的条件为综合收益130个基点，前端费用35个基点，利率为Libor加码95个基点。承诺费为加码幅度的30%。

预计下周初展开一般银团筹组。

贷款资金将用于一笔10.17亿美元364天期贷款的再融资，这笔旧贷款属于2013年5月20亿美元循环贷款的一部分。此笔364天期旧贷款的利率为Libor加码120个基点，承诺费同样为加码幅度的30%。

约一周前，来宝去年12月6.5亿美元三年期俱乐部贷款的一部分，在次级市场求售，价格为面值的99.25%。这笔贷款为2017年5月到期，在初级市场筹组时综合收益低于200个基点，利率为Libor加码约135个基点。

穆迪给予来宝Baa3评级。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)