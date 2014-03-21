路透基点：来宝集团将委托18家牵头行安排15亿美元循环贷款--RLPC

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透香港3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，来宝集团即将委任18家银行安排15亿美元364天期循环贷款，用于再融资。
据消息人士指出，来宝集团已发出正式委任书，但委任书尚未由18家牵头行兼簿记行(MLAB)签署。
这18家银行包括：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、美银美林、三菱东京UFJ银行、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰银行、荷兰ING银行、摩根大通、莱斯银行、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行及大华银行。
这18家受邀参与的条件为综合收益130个基点，前端费用35个基点，利率为Libor加码95个基点。承诺费为加码幅度的30%。
预计下周初展开一般银团筹组。
贷款资金将用于一笔10.17亿美元364天期贷款的再融资，这笔旧贷款属于2013年5月20亿美元循环贷款的一部分。此笔364天期旧贷款的利率为Libor加码120个基点，承诺费同样为加码幅度的30%。
约一周前，来宝去年12月6.5亿美元三年期俱乐部贷款的一部分，在次级市场求售，价格为面值的99.25%。这笔贷款为2017年5月到期，在初级市场筹组时综合收益低于200个基点，利率为Libor加码约135个基点。
穆迪给予来宝Baa3评级。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债