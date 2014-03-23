重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月17-21日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：国务院确定今年重点工作部门分工

中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门。内容包括坚持向深化改革要动力，大力推进简政放权、财税金融、国有企业、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革。

--中国商务部：1-2月FDI同比增逾10%，应理性看待人民币汇率波动

中国1-2月实际使用外资金额(FDI)同比增长10.44%，其中服务业吸收外资比重超过五成。商务部并称，近期人民币汇率波动仍在正常范围，应理性看待汇率波动、不应过分解读。

--中国房地产：2月70个大中城市房价同比升8.7%，连续第二月放缓

中国官方数据显示年初房价涨势持续放缓，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。

--中国经济：新型城镇化规划出炉，2020年户籍人口城镇化率目标45%

中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。

--中国“以房养老”保险开始征求意见，将在京沪等四城市试点

中国面临着人口老龄化问题，“以房养老”作为完善社会养老保障机制的一种形式进入公众视野。上海证券报周四报导，保监会近日就相关内容开始征求意见，有望在北京、上海、广州、武汉四个城市开展试点。

--综述：中国上市房企再融资正式开闸，市场化调控进一步兑现

随着中国两家房地产公司获准在证券市场定向增发融资，因调控而暂停数年的房地产企业股权融资正式开闸。在中国个别房企深受资金短缺困扰之际，这一进展传递出明确的政策信号：政府对房地产的调控趋于市场化，在有效控制整体风险的前提下，支持房地产商增加供应能力，让市场原则发挥更大作用。

--中国国企1-2月累计利润同比增2.8%，地方国企利润下滑

中国财政部周四公布2014年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额3,265.4亿元，同比增长2.8%。主要经济效益指标增幅继续呈下降态势。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国汇市：人民币兑美元扩大波幅后跌势连连，创逾一年低点

在扩大波幅后的第五日，人民币早盘仍大致保持跌势，即期 一度触及6.2370，为一年多来的最低价。但对于下周能否继续走贬从而触及6.30这一关键点位，市场已产生分歧。

--中国金融：2月新增外汇占款创五个月新低，印证前期汇率急贬有市场基础

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

--公开市场分析：人民币暴跌正回购大幅减力，经济趋弱政策微调可期

在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

--焦点：人民币汇价下跌至衍生品巨亏临界点，或招致市场抛售人民币

人民币跌至近一年低点，对于一种离岸衍生品的持有人来说，汇价已处在可能引发巨亏的关键水准，而这或许会推动人民币进一步下跌。

--中国外汇：2月代客结售汇顺差环比降四成，后期料续降但难转为逆差

中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。

--中国外汇：今年1月增持美国国债35亿美元，净增持6.6亿元两房债

美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。

--人民币汇率：2月实际有效汇率环比下降0.479%，为去年10月以来首次回落

人民币实际有效汇率指数2月开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120.62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。

--标普及惠誉：中国小型开发商债务违约可能蔓延，加速市场两极化

评级机构标准普尔及惠誉指出，中国小型地产公司--浙江兴润置业可能出现债务违约情况，未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。

--中国基金：首批50家私募基金获批登记，成金融机构可独立发行产品

中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

--天弘基金：余额宝收益率将继续下降，今年用户数不会下降

中国天弘基金管理有限公司固定收益部基金经理王登峰周二表示，余额宝未来收益率还将继续下降，但预计二季度末资金价格将有所回升，今年用户数也不会下降。下一步余额宝将增加现金比例，以应对可能出现的赎回。

--离岸人民币：台湾柜买中心估今年宝岛债新增160亿人民币，台商优先

台湾柜台买卖中心周四表示，今年宝岛债（人民币债券）发行量预估可新增160亿人民币，年底发行总额朝300亿目标迈进。

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--中国一季度并购金额同比降8%，房地产业并购最热门--汤森路透

汤森路透最新数据显示，截止周三，在已公布的并购案中，涉及中国企业的并购交易总额达470亿美元，较去年同期下降8.3%，是近三年来一季度并购金额最低记录。其中，房地产行业是中国参与的并购交易中的热门行业。

--中国期货：上证50及中证500股指期货仿真交易周五启动，与沪深300互补

在沪深300股指期货推出近四年后，中国金融期货交易所又将新推两只股指期货品种，周五将开展上证50和中证500股指期货的全市场仿真交易。分析师指出，这两只指数，尤其是中证500指数的权重股，与沪深300指数重合度不高，有利于满足投资者配置或套保需求。

--中国期货：热轧卷板期货周五上市，期市钢铁产业链再添新成员

上海期货交易所周一晚间发布通知称，热轧卷板期货合约将于周五(21日)起开始交易。这意味着继螺纹钢、线材、焦炭、焦煤和铁矿石之后，中国钢铁产业链期货家族又将增添一重要成员。

--中国期货：大商所启动夜盘交易测试，农业品夜市开张在即

继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一豆粕、豆油和棕榈油。

--港股业绩：腾讯控股去年业绩符预期，拟拆细股份5月中生效

中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。公司并宣布，建议拆细股份，将一股现有股份拆细为五股，令小投资者较易入场。

--港股业绩：中移动去年净利倒退近6%，为14年来首见

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四宣布，去年净利按年下滑5.9%，为自1999年度以来首现倒退，受公司加大基础资源投入力度拖累；但其业绩仍基本符合市场预期。

--中国个股：绿地集团拟借壳金丰投资，注入资产规模高达655亿元

已停牌近九个月的中国房地产企业金丰投资 周二披露其资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。若交易成功实施，将是近年来A股规模最大的重组案例。

--香港新股：哈尔滨银行IPO拟筹资高至101亿港元，3月底挂牌上市