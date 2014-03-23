重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月17-21日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】
--中国经济：国务院确定今年重点工作部门分工
中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门。内容包括坚持向深化改革要动力，大力推进简政放权、财税金融、国有企业、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革。
--中国商务部：1-2月FDI同比增逾10%，应理性看待人民币汇率波动
中国1-2月实际使用外资金额(FDI)同比增长10.44%，其中服务业吸收外资比重超过五成。商务部并称，近期人民币汇率波动仍在正常范围，应理性看待汇率波动、不应过分解读。
--中国房地产：2月70个大中城市房价同比升8.7%，连续第二月放缓
中国官方数据显示年初房价涨势持续放缓，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。
--中国经济：新型城镇化规划出炉，2020年户籍人口城镇化率目标45%
中国国务院周日公布新型城镇化规划，要求有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。
--中国“以房养老”保险开始征求意见，将在京沪等四城市试点
中国面临着人口老龄化问题，“以房养老”作为完善社会养老保障机制的一种形式进入公众视野。上海证券报周四报导，保监会近日就相关内容开始征求意见，有望在北京、上海、广州、武汉四个城市开展试点。
--综述：中国上市房企再融资正式开闸，市场化调控进一步兑现
随着中国两家房地产公司获准在证券市场定向增发融资，因调控而暂停数年的房地产企业股权融资正式开闸。在中国个别房企深受资金短缺困扰之际，这一进展传递出明确的政策信号：政府对房地产的调控趋于市场化，在有效控制整体风险的前提下，支持房地产商增加供应能力，让市场原则发挥更大作用。
--中国国企1-2月累计利润同比增2.8%，地方国企利润下滑
中国财政部周四公布2014年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额3,265.4亿元，同比增长2.8%。主要经济效益指标增幅继续呈下降态势。
========================================================================== 【金融/证券/保险】
--中国汇市：人民币兑美元扩大波幅后跌势连连，创逾一年低点
在扩大波幅后的第五日，人民币早盘仍大致保持跌势，即期 一度触及6.2370，为一年多来的最低价。但对于下周能否继续走贬从而触及6.30这一关键点位，市场已产生分歧。
--中国金融：2月新增外汇占款创五个月新低，印证前期汇率急贬有市场基础
中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。
--公开市场分析：人民币暴跌正回购大幅减力，经济趋弱政策微调可期
在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。
--焦点：人民币汇价下跌至衍生品巨亏临界点，或招致市场抛售人民币
人民币跌至近一年低点，对于一种离岸衍生品的持有人来说，汇价已处在可能引发巨亏的关键水准，而这或许会推动人民币进一步下跌。
--中国外汇：2月代客结售汇顺差环比降四成，后期料续降但难转为逆差
中国国家外汇管理局周三公布，2月代客结售汇顺差较上月降近四成至约459亿美元，与上月贸易逆差和人民币贬值方向相符。
--中国外汇：今年1月增持美国国债35亿美元，净增持6.6亿元两房债
美国财政部最新数据显示，今年1月中国一改去年12月大规模减持状况，当月净增持35亿美元美国国债，月末持有余额增至12,735亿美元。
--人民币汇率：2月实际有效汇率环比下降0.479%，为去年10月以来首次回落
人民币实际有效汇率指数2月开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120.62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。
--标普及惠誉：中国小型开发商债务违约可能蔓延，加速市场两极化
评级机构标准普尔及惠誉指出，中国小型地产公司--浙江兴润置业可能出现债务违约情况，未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。
--中国基金：首批50家私募基金获批登记，成金融机构可独立发行产品
中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
--天弘基金：余额宝收益率将继续下降，今年用户数不会下降
中国天弘基金管理有限公司固定收益部基金经理王登峰周二表示，余额宝未来收益率还将继续下降，但预计二季度末资金价格将有所回升，今年用户数也不会下降。下一步余额宝将增加现金比例，以应对可能出现的赎回。
--离岸人民币：台湾柜买中心估今年宝岛债新增160亿人民币，台商优先
台湾柜台买卖中心周四表示，今年宝岛债（人民币债券）发行量预估可新增160亿人民币，年底发行总额朝300亿目标迈进。
========================================================================== 【行业/公司】
--中国一季度并购金额同比降8%，房地产业并购最热门--汤森路透
汤森路透最新数据显示，截止周三，在已公布的并购案中，涉及中国企业的并购交易总额达470亿美元，较去年同期下降8.3%，是近三年来一季度并购金额最低记录。其中，房地产行业是中国参与的并购交易中的热门行业。
--中国期货：上证50及中证500股指期货仿真交易周五启动，与沪深300互补
在沪深300股指期货推出近四年后，中国金融期货交易所又将新推两只股指期货品种，周五将开展上证50和中证500股指期货的全市场仿真交易。分析师指出，这两只指数，尤其是中证500指数的权重股，与沪深300指数重合度不高，有利于满足投资者配置或套保需求。
--中国期货：热轧卷板期货周五上市，期市钢铁产业链再添新成员
上海期货交易所周一晚间发布通知称，热轧卷板期货合约将于周五(21日)起开始交易。这意味着继螺纹钢、线材、焦炭、焦煤和铁矿石之后，中国钢铁产业链期货家族又将增添一重要成员。
--中国期货：大商所启动夜盘交易测试，农业品夜市开张在即
继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一豆粕、豆油和棕榈油。
--港股业绩：腾讯控股去年业绩符预期，拟拆细股份5月中生效
中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周三宣布，去年第四季度净利按年上升13%，受惠于网络游戏业务录得稳健增长。公司并宣布，建议拆细股份，将一股现有股份拆细为五股，令小投资者较易入场。
--港股业绩：中移动去年净利倒退近6%，为14年来首见
以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四宣布，去年净利按年下滑5.9%，为自1999年度以来首现倒退，受公司加大基础资源投入力度拖累；但其业绩仍基本符合市场预期。
--中国个股：绿地集团拟借壳金丰投资，注入资产规模高达655亿元
已停牌近九个月的中国房地产企业金丰投资 周二披露其资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。若交易成功实施，将是近年来A股规模最大的重组案例。
--香港新股：哈尔滨银行IPO拟筹资高至101亿港元，3月底挂牌上市
中国区域性银行--哈尔滨银行股份有限公司周三称，公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至100.7亿港元，并预计于3月底于联交所挂牌上市。 (完) (整理 林高丽; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。