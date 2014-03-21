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货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 20:42 BJT

表格：加拿大2月CPI较前月上升0.3%，预估为上升0.6%

路透3月21日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大2月经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，1月上升0.2%(未修正)

* 加拿大2月核心CPI较前月上升0.7%，较上年同期上升1.2%

较上月(%) 较上年同期(%)

2月 1月 2月 1月

整体CPI +0.8 +0.3 +1.1 +1.5

加拿大央行核心CPI +0.7 +0.2 +1.2 +1.4

经季节调整 +0.3 +0.2 -- --

注：路透调查分析师预测2月CPI中值为较前月上升0.6%，较上年同期上升0.9%，核心CPI分别上升0.5%和1.1%。 (完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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