版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 20:43 BJT

表格：加拿大1月零售销售较前月增长1.3%，升幅大于市场预估

路透3月21日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大1月零售销售较前月增长1.3%，升幅大于市场预期，部分扳回了前月因严寒天气导致的降幅。

(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.3 +3.7 -1.9 -1.8

扣除汽车/零部件 +1.0 +2.6 -1.5 -1.4

注：数据经过季节性调整。

分析师平均预计整体零售销售上升0.7%，扣除汽车的零售销售也上升0.7%。(完)

(编译 徐文焰；审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐